VIDLJIV NAPREDAK

Antonija iz 'Života na vagi' ide glavom kroz zid: 'Napredujem! Tlak je uredan, više ne kašljem'

Antonija iz 'Života na vagi' ide glavom kroz zid: 'Napredujem! Tlak je uredan, više ne kašljem'
Antonija, koja je prošle sezone šokirala javnost svojim rezultatima na vagi, sada ističe da se njezino tijelo i zdravlje značajno promijenilo

Na početku devete sezone showa Život na vagi, bivši kandidati Antonija i Ivica morali su prehodati isto brdo koje su savladavali i novi kandidati u prvoj epizodi. Treneri Edo i Mirna bili su uz njih više kao emotivna podrška nego kao voditelji treninga. Antonija je prije početka uspona izjavila: "Za prvi izazov sam spremna. Bez straha, glavom kroz zid. Smireno idem".

Na pola puta suočila se s krizom i priznala: "Najradije bih stala". Trenerica Mirna ju je podsjetila: „Obećala si mi da nećeš odustati.“ Ivica je, iako zadihan, ponavljao sam sebi: "Teže hvatam zrak, ali si govorim nemoj stati". 

Unatoč umoru, oboje su uspjeli završiti uspon, a treneri su istaknuli da su zadovoljni njihovim napretkom, dok su emocije nadvladale fizički napor.

Antonija, koja je prošle sezone šokirala javnost svojim rezultatima na vagi, sada ističe da se njezino tijelo i zdravlje značajno promijenilo.

- Prije sam imala problema s dijabetesom, kašljem, visokim tlakom. Više ne kašljem, dijabetes sređujem, tlak mi je uredan. Napredujem - rekla je Antonija. Dodala je da se prisjeća trenutaka kada nije mogla obaviti ni osnovne preglede, poput mjerenja struka ili ultrazvuka srca, ali da sada sve uspijeva bez problema.

Liječnica Katarina istaknula je da je Antonijin napredak vidljiv.

- Vidimo značajan pad tjelesne mase, ali bitno je nastaviti s pravilnom prehranom, stručno vođenom tjelesnom aktivnošću i redovitim kontrolama kako bi napredak bio što uspješniji - rekla je Katarina. 

Antonija je najavila da se prava transformacija tek očekuje.

- Mislim da ću tek kroz ovu devetu sezonu napraviti potpunu promjenu. Ta transformacija još nije dosegnula svoj puni sjaj - rekla je Antonija.

