Selma zapaprila kandidatima: 'Imam platinastu karticu, što god da napravim, sigurna sam'

MasterChef kuhinju u posljednjem testu kreativnosti osme sezone ispunile su emocije jer su kandidatima u goste došle obitelji i prijatelji kao dio novog izazova.

No, atmosfera je vrlo brzo postala napeta jer je Selma dobila zadatak dodatno zakomplicirati stvari. Naime, žiri joj je kao vlasnici platinaste kartice odredio da zamijeni natjecatelje i njihove parove, zajedno s košaricama i receptima koje su kandidati pripremili svaki za svoje jelo. Time je dobila priliku da potpuno promijeni dinamiku kuhanja.

- Samo ne košaricu, ne želim raditi tuđe jelo - kazala je Renata kad je čula da slijedi zamjena.

Selma je odlučila svog supruga Adnana i košaricu s namirnicama koju je donio za nju, poslati Endrini, dok je Endrinin dečko Ervin završio za Selminom radnom jedinicom.

Foto: NOVA TV

- Imam platinastu karticu, što god da napravim, sigurna sam - izjavila je Selma, kojoj je suprug za jelo donio sastojke za paellu, a sada joj je novi zadatak bio dekonstrukcija beef wellingtona koju je originalno trebala raditi Endrina.

Najveći šok doživio je Krunoslav, koji je umjesto s cimerom Denisom kuhao s Antonijinim suprugom Dubravkom. Na stolu se, umjesto planirane janjetine, našao recept za dekonstrukciju japraka.

Foto: NOVA TV

- Ne znam bih li skočio s 12. kata ili sjeo i plakao - rekao je nakon što je pročitao recept kojeg je napisala Antonija. Ipak, chef Stjepan ih je sve podsjetio da se ne moraju držati recepta ako to ne žele, već samo raditi s namirnicama koje su im pripale u zamijeni.

Renata, koja se zamijenila s Barbarom, nije bila zadovoljna.

Foto: NOVA TV

- Nisam zadovoljna jer sam dobila ribu - komentirala je razočarano promjenu u izazovu.

Za kuhanje su imali 60 minuta. Renata i Đenita donijele su pred žiri file od orade s palentom, ali riba je bila sirova i žiri nije htio probati jelo. Renata je tako završila u stres testu. S druge strane, Krunoslav i Dubravko oduševili su verzijom japraka kojeg su radili prema Antonijinom receptu, te je Kruno nazvao jelo 'Japravko'.

Foto: NOVA TV

Žiri ga je pohvalio kazavši mu da je to njegovo najbolje jelo do sada i jelo koje je vrijedno finala. Endrina i Adnan pripremili su paellu s osobnim twistom. Antonija i Denis donijeli su janjetinu, a Barbara i Ema pripremile su punjenu tjesteninu s ricottom i pireom od povrća i piletine. Selma i Ervin donijeli su žiriju beef wellington, no meso nije bilo dovoljno pečeno.

Foto: NOVA TV

- Prekasno sam meso stavila u pećnicu - priznala je Selma. Ipak, zahvaljujući platinastoj kartici, nije završila u stres testu.

Foto: NOVA TV

Na kraju izazova, odlučeno je da će u stres test, uz Otta koji je ovo kuhanje pratio s galerije, ići još i Renata, Barbara i Endrina. Kako će izgledati njihovo natjecanje za ostanak u MasterChef kuhinji, ne propustite doznati u idućoj epizodi!