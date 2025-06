Antonija Šola o ulasku u lokalnu politiku za 24sata: 'Razmišljala sam da odbijem, ali stalo mi je'

Pjevačica i kantautorica Antonija Šola iznenadila je u utorak pratitelje na Instagramu objavom kako je ušla u politiku - i to kao nezavisna vijećnica u Općini Brdovec. Šola je najavila kako će biti glas svojih sumještana te kako će budno paziti na poteze vladajućih i o svemu redovno izvještavati na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

- Ne bih to čak ni nazvala nekakvim političkim angažmanom, više nekakvim aktivizmom za svoju lokalnu zajednicu jer su ljudi jednostavno nekako pasivni i nemaju osjećaj da mogu i sami utjecati na dobrobit u svojoj lokalnoj zajednici i na ljude koji ih vode. Željela sam da se vode mojim primjerom, da trebamo sami voditi brigu o sebi i da se trebamo zauzeti jer promjene ne dolaze same od sebe i ništa se zapravo ne mijenja već dugi niz godina, a svi su zapravo jako nezadovoljni - kazala nam je Šola u razgovoru što ju je motiviralo da uđe u lokalnu politiku.

Najavila je i otvaranje posebnog Instagram profila na kojem će redovno izvještavati građane o aktivnostima u mjestu, ali i na općinskim sjednicama.

- Brdovec je dosta velika općina, ima dosta naselja i ima dosta velik proračun. Naš je načelnik izabran zbog pasivnosti, izašlo je jedva 35 posto birača na izbore. Mještani su jako nezadovoljni, imaju i grupu u kojoj se stalno žale, ali onda ne izađu na izbore. I onda sam dobila poziv od nekoliko stranki što me malo ostavilo zatečenu. Ja sam inače sociologinja po struci, ali nisam se nikada time bavila osim na način da sam sudjelovala u svim mogućim humanitarnim akcijama. Recimo da sam tu ostvarivala taj svoj poziv. Međutim, prekasno su mi se te stranke javile, svega desetak ili 15 dana prije izbora i nisam se stigla dovoljno pripremiti. Razmišljala sam da odbijem, ali jednostavno neka je energija postojala u meni da sam nezadovoljna i da ću žaliti kad sve prođe, a da nisam ništa baš poduzela. Htjela sam barem na neki način dati do znanja da sam ja tu, da živim tu i da mi je stalo do toga da nam bude bolje. Ova općina ima oko 12.000 stanovnika, ima jako velike potencijale i sa pozicijom i sa resursima. Ima puno toga što može biti napravljeno iza zatvorenih vrata i da to ne bude transparentno. Željela bih to što više izložiti javnosti i očima mještana kako bi toga što manje bilo - otkrila nam je Šola.

Foto: Instagram

U Brdovcu je već 16 godina na vlasti SDP, na čelu s načelnikom Alenom Prelcem. Iz vladajućeg SDP-a, kaže nam Šola, nisu joj se obratili za suradnju, ali jesu iz niza drugih, oporbenih stranaka.

- Meni su se najprije obratili iz nekoliko stranki oporbenih, nisu mi se obratili iz SDP-a jer su oni išli tom linijom da su već 16 godina tu na vlasti. Javilo mi se nekoliko stranki koje nisu na neki način formirane, nisu imale neki plan i sve sam morala sama. Ja se nisam mogla u tome naći sasvim sama. Lokalna HDZ lista, to su lokalni ljudi koje ja poznajem, koji su bili organizirani su mi se isto tako javili. A njih poznajem iz svog kvarta pa sam odlučila da me stave na svoju listu pa da pokušam ući u vijeće što sam eto i uspjela - kazala nam je Šola, koja nakon izbora u vijeće, nastavlja dalje kao nezavisna vijećnica.

- To je bio jedini način da ja osvijestim ljudima da sam ja tu da živim u tom kraju. Mnogi možda misle da ja živim negdje u Zagrebu u centru, a ne ovdje - dodala je.

Otkrila nam je i kako je dobila nekoliko ponuda da se kandidira i za poziciju načelnice, ali je to odbila.

Foto: Instagram

- Od nekih drugih stranki dobila sam ponudu i da idem baš za načelnicu, ali sam to odbila jer se jednostavno ne mogu za tako nešto pripremiti u 10 dana. Ovako imam četiri godine da vidim kako to sve skupa funkcionira. Održali smo i prvu sjednicu vijeća i mogu vam reći da to nije prošlo baš nekako obećavajuće - zaključila je Šola i poručila kako će o svemu uskoro početi izvještavati putem novog Instagram profila.