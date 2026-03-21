SVE JE IZRAČUNAO

Genijalac s Cresa otkrio tajnu nastupa u 'Potjeri': 'Sve sam ih pogledao! Ovo su moje metode'

Piše 24sata,
Foto: HRTi/Screenshot

Noe Poropat studiozno se pripremao za nastup godinama. Koristio je mnemotehniku, pomogla mu je i matematika

Noe Poropat, natjecatelj ‘Potjere’ s Cresa koji je ovog tjedna, unatoč gubitku 22.000 eura u zadnjoj sekundi, oduševio javnost ‘bitkom’ protiv lovca Mladena Vukorepe, ispričao je za Novi list da se kvizovima bavi tri godine i da je u tom razdoblju pogledao sve epizode 'Potjere', Milijunaša' i 'Superpotjere' te sve reprize svih hrvatskih kvizova koje postoje na YouTubeu, kao i stotine stranih kvizova. Dodaje da se poput vrhunskog sportaša za kvizove priprema nekoliko sati dnevno.

- Svaki dan pogledam otprilike jedan film, a svaki put kad se neki film spomene u nekom kvizu, taj film dodam na svoju listu i pogledam ga kad dođe na red. Skinuo sam sve epizode potjere koje su bile na YouTubeu na mobitel i više puta sam ih odslušao pomoću slušalica dok sam šetao psa - ispričao je Poropat za Novi list.

Dodao je kako koristi i druge tehnike, poput mnemotehnike, tehnike pet prstiju i povezivanje pitanja s bitnim događajem. Izračunao je i koliko je bilo brzopoteznih pitanja te se pripremio na temelju toga.

- Ako je bilo postavljeno oko 144.000 brzopoteznih pitanja, nemam točne podatke, ali bubnuo bih da je bilo oko 34.000 unikatnih pitanja, a ovih ostalih 110.000 su zapravo »ponovljena pitanja«. Neka pitanja su se ponovila samo nekoliko puta, dok su se druga ponovila i 20-ak puta i sve njih sam naučio - objasnio je Poropat za Novi list.

