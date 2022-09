Antonio se u 'Večeri' obukao u bakicu, a Danijela pokrenula raspravu: 'Fritule nisu desert!'

U završnici tjedna domaćica je bila Lorenta, koja je ostale kandidate ugostila u mjestu Podgreben i pripremila im jelovnik koji se sastojao od predjela naziva Primoštensko zlato, glavnog jela Iće za feštu i deserta Nešto malo, nešto slasno.

Kandidatima je bilo drago što ih je Lorenta ugostila u svojoj rodnoj kući i svi su bili sretni kad su shvatili da im je pripremila pravi domaći, primoštenski jelovnik. Domaćica je odjevena u težačku narodnu nošnju pripremala jela, večeru je pekla na ognjištu, a za goste je priredila plehnate tanjure stare 70-ak godina da bi jeli baš kao naši stari.

Predjelo se svidjelo svima osim Danijeli, janjetina je svima bila odlična, a za kraj večere gosti su se zasladili fritulama, što je ponovno zamjerila Danijela jer to njoj nije desert. Muški kandidati Lorenti su dali najveću ocjenu zato što im je baš sve bilo savršeno, a Danijela se odlučila za ocjenu osam zato što je nisu oduševili predjelo i desert.

Lorenta je dočekala goste s aperitivom i orašastim plodovima ipak moderno odjevena, a svi su komentirali da je bila izvrsno raspoložena. No zato je Antonio je došao odjeven u babu Anđu! Lorenta je goste ponudila lozom, višnjom, travaricom i orahovcem, a gosti su za početak odabrali travaricu, koja je karakteristična za njihovo. područje „Aperitiv je bio odličan!“ komentirali su zadovoljni gosti.

Nakon srdačne dobrodošlice domaćica je poslužila tradicionalno primoštensko predjelo - leću na maslinovu ulju s ljutikom. Svima su se svidjeli stari tanjuri, kao i izgled predjela. „Dugo nisam jeo leću i bila mi je super, a mladi sir bio je famozan“, komentirao je Antonio, a Danijela dodala kako je leća nije nešto oduševila, ali da je pojela nekoliko žlica.

No zato je Anđelko bio prezadovoljan pa je rekao: „Mislim da sam prvi sredio sve u tanjuru!“ Jerko je otkrio kako je i njegova baba tako pripremala leću te da ju je pojeo učas.

Za glavno jelo Lorenta je poslužila janjetinu s graškom, a svima se odmah svidjelo kako je izgledalo jelo. „Janjetina je bila savršena; i miris i okus, a grašak isto tako. Predobro“, rekla je Danijela, a s njom se složio i Antonio te dodao kako je meso bilo i fino začinjeno. Anđelku je također sve bilo odlično, a Jerko je zaključio: „Janjetina je bila mekana, grašak pogođen, okus je bio top!“

Fritule su poslužene za kraj večere, što se nije svidjelo Danijeli. „Fritule nisu desert! To gricnemo tu i tamo uz aperitiv ili nešto, očekivala sam nešto kremasto, nešto malo drukčije“, komentirala je, no Anđelko ne misli tako: „Bez obzira na to što su bile tako male, bile su ne sočne - nego moćne!“

Nakon poklona i pjesme sa sviračima uslijedilo je proglašenje pobjednika. Nitko nije završio na petom i četvrtome mjestu, na treće mjesto smjestili su se Danijela i Antonio, drugo mjesto pripalo je Jerku i Anđelku, a pobjednicom primoštenskog tjedna proglašena je večerašnja domaćica!

„Sretna sam i presretna! Volim dobiti i što mogu! Nadam se da sam uspjela dobro promovirati svoj kraj. Svi smo se trudili i nadam se da smo uspjeli u tome“, zaključila je Lorenta.

