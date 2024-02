Antonu teško pada brak: 'Ona je kao moja mama, izludjet ću!'

Gotov je medeni mjesec u 'Braku na prvu' i parovi se vraćaju u Zagreb, svaki par u svoj stan. Neki od parova bit će susjedi, što će se najmanje svidjeti Lovri.

Nikolina je bila zabrinuta što se nije bolje povezala s Antonom, no nada se da će se to promijeniti kad budu živjeli skupa dok se on i dalje bojao kako će to izgledati.

Alen se nada da će izgladiti odnos s Anom

Alen se također nada da će izgladiti situaciju s Anom dok se Tamara i Filip uopće nisu bojali zajedničkog života jer odlično funkcioniraju kao prijatelji.

Put je bio zabavan, u stan su ušli Tamara i Filip, koji prvi put živi s djevojkom, no optimistično je rekao:

- Kao cimeri bismo mogli brutalno funkcionirati!

Renata je bila zadovoljna što imaju dvije sobe s bračnim krevetom pa je ponudila Josipu da bira koja će biti njegova, no on je želio spavati s njom u sobi.

- Kod mene to ne dolazi u obzir - jasno mu je rekla.

Tina se počela više truditi

Kad su Tina i Tiago ušli u svoj dom, Tina je na portugalskom rekla:

- Čestitke na novom stanu - što je Tiaga razveselilo. Kasnije su ponovili razmjenu prstenja kao i na svadbi, a Tiago je primijetio da se počela više truditi oko njega.

Lovre je odlučio spavati na kauču, a Klara ima novu taktiku.

- Ne mogu mu ništa reći, odmah nastaje ludilo, kaos, odmah - on je najgori… Čim mu kažem da je nešto pogriješio, odmah nastaje panika i durenje tako da odsad samo kimam glavom - otkrila je Klara kako će izgledati njihov suživot dok je Lovre govorio da nije uzbuđen zbog večere s ostalim kandidatima.

- Nije me briga, želim vidjeti samo jednog kandidata. Tu sam radi tebe ili neke druge da je došla, a za druge me nije briga, ne zanima me. Fokusiran sam na nas i stvarno me zaboli - rekao je dok je Klara veselila što će sve vidjeti.

Alen se ispričao

Ugledavši fotografiju s vjenčanja, Alen je mislio da je sad dobra prilika za ispriku.

- Trebamo početi ispočetka u novom prostoru. Ispričavam ti se još jedan put. Nemam što skrivati. Žao mi je što je tako ispalo - rekao je, no Ana ga je opet prekinula.

- Mislim da je dosta nesigurna osoba. To sam mislila za sebe i još mislim, ali on je nesigurniji od mene - zaključila je.

Anton se i dalje čudio koliko Nikolina ima kofera.

- To je ludost! Potpuno smo različiti - rekao je i za spavanje odabrao kauč.

- Jedva čekam popričati s njim o razlozima njegova neraspoloženja i da vidimo imali li kakav problem ili je samo stvar o umoru - rekla je Nikolina, a Anton obrazložio:

- Komentira svaku nevažnu sitnicu. To je nešto što moja mama radi, a mene stvarno nije briga za to. Ako bude takva po cijele dane, izludjet ću.

Novi je dan i svi se pripremaju za prvu zajedničku večeru. Tini je najvažnije da Tiagu i njoj bude dobro dok je Josip govorio Renati:

- Što se tiče vanjštine, mislim da smo brutalan par, savršena kombinacija.

Klara i Lovre više neće spavati u istom krevetu?

Klara i Lovre žive blizu Renate i Josipa pa je Klara prije večere naišla kod njih.

- Za 180 stupnjeva se u negativu promijenila otkako je došla njezina prijateljica Renata u ovaj show. Ova joj je isprala mozak i, nažalost, oni će biti naši susjedi i dalje će joj prati mozak, tako da šteta - rekao je Lovre dok je Klara sretna zbog toga.

Klara je priznala Renati da su prva dva dana Lovre i ona spavali u istom krevetu, ali više to ne želi, a niti je to ikad silno željela.

- Ne mogu, smeta mi, ne odgovara mi njegova blizina, energija. Naviknula sam se spavati sama - rekla je Klara, a Lovre kroz smijeh dodao:

- Ona je htjela da budemo skupa i bili smo skupa dok nije došla treća osoba u brak kako to obično ide i hop.

Nikolina se ohrabrila popričati s Antonom, no on ju je uvjeravao da njegovo ponašanje nema veze s njom. Filip je objašnjavao Tamari da ga nije briga što će drugi misliti o njima i rekao:

- Najbitnije je što nas dvoje mislimo.

Alen razgovarao o svemu s majkom

Ana i Alen dogovarali su taktiku prije susreta sa svima.

- Žao mi je što se to dogodilo, ali trebamo okrenuti novu stranicu, upoznati nove ljude i jednostavno se zabaviti - još jednom je ponovio Alen dok je Ana ponavljala kako mu neće to zaboraviti.

Alen je razgovarao i s mamom o svemu, pa mu je i ona rekla kako je upotrijebio pogrešne riječi, no on smatra da treba ići dalje i da svatko griješi.

Eksperti su promatrali dolazak parova, a prvi su stigli Lovre i Klara. Primijetili su da su dosta nervozni, ali i da je Lovre džentlmen s obzirom na to kako je uveo Klaru u prostoriju i kako ju je obgrlio. Došli su Renata i Josip, koji je rekao:

- Renata ima neku vrstu blokade, ne može vjerovati da je netko iskren, da ti daje cijelo srce i cijeloga sebe, i to joj je teško prihvatiti. Vjerojatno još nije načisto jesam li iskren, ali vjerujem da će shvatiti da jesam.

Eksperti unijeli entuzijazam među parove

Stigli su i Tina i Tiago i eksperti su komentirali da su unijeli dozu entuzijazma i pozitive u grupu dok su kod Filipa primijetili dominaciju i želju za kontrolom.

- Nisam mogao dobiti boljeg para od nje jer ne znam bih li se s bilo kim od njih mogao toliko zafrkavati i opustiti - rekao je Filip za Tamaru, koja se i Lovri svidjela. Energetski mu je top cura, na što se Filip nadovezao da su kao brat i sestra.

Tamara je curama komentirala da joj je super s Filipom, ali da imaju prijateljski odnos i sigurno neće biti ništa. Eksperti nisu povjerovali u ono što jer rekla priča jer riječi nisu bile u skladu s njezinom neverbalnom komunikacijom.

Lovri je s Klarom bilo super dok se nisu počeli družiti s Renatom.

- Kopira nju. Ona je druga osoba čim nema mobitel. Postoji Klara s mobitelom, bez mobitela, s jednom osobom i bez te osobe. To su podvojene ličnosti i to nema veze s vezom - pričao je Lovre, a Josip uskočio:

- Sad je Renata kriva? No Lovre je tvrdio da je Josip svjestan svega osim svoje situacije.

- Na njegovu žalost, mislim da je čak zavolio Renatu, da mu se sviđa, a to će ga opeći - nastavio je pričati kako se Klara promijenila za 180 stupnjeva negdje treći dan.

- Ne znam što je pogoršalo njihov odnos jer govori u šiframa i lozinkama, ali je dobro srce i duša i žao mi je što nije pronašao u Klari ono što je tražio - rekao je Josip.

Nikolinin i Antonov odnos nije bajan

Klara je otkrila djevojkama da kod kuće ne pričaju, ali da su u prijateljskom odnosu.

- Iskreno, ništa konkretno nije rekla i nije otkrila glavni konflikt. Možda je to bio neki šum u komunikaciji između njih - rekla je Tina koja je pričala o svom odnosu s Tiagom.

Pohvalila se kako Tiago stalno pokazuje inicijativu za sve, što su i eksperti pohvalili, ali isto tako su primijetili koliko Tini paše tuđa pažnja.

- Za mene je zaljubljenost velika riječ, ne bih je još upotrijebila, ali osjećaji su tu - rekla je Slovenka.

Nikolina je pričala djevojkama kako Antonov i njezin odnos nije bajan te da ne misli da će biti nešto među njima, i to zato što to Anton ne želi.

Josip je želio znati ima li požude među njima dok je Lovre komentirao da se Anton promijenio nagore od momačke zabave. Anton je rekao dečkima kako mu Nikolina može biti prijateljica, ali nema požude.

- Tamara i ja imamo zajedničko samo državljanstvo - nastavio je Filip te komentirao da nitko osim Josipa nije baš oduševljen svojim suprugama.

Posljednji su stigli Ana i Alen, koji je dečkima rekao da su izgladili nesuglasice dok je Ana prilično šturo odgovarala djevojkama.

- Dala je neku naznaku da se nešto dogodilo s njezinim mužem, nešto negativno - rekla je Renata dok je Josip pričao dečkima kako odnos između njega i Renate stagnira, ali ne njegovom voljom.

- Josip se jako zagrijao za nju, a njegova partnerica gleda u njega u njega kao što ja gledam u zid, jednostavno, kao da je zrak - komentirao je Lovre.