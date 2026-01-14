Obavijesti

Show

Komentari 9
ŠIRE SE VIDEI

Anu Bekutu gađali grudama na nastupu u Čačku, pjevala iz kombija: 'Sram vas bilo...'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Anu Bekutu gađali grudama na nastupu u Čačku, pjevala iz kombija: 'Sram vas bilo...'
3
Foto: Instagram

Koncert regionalne zvijezde održan povodom dočeka Srpske nove godine pretvorio se u neugodan incident. Dio okupljenih građana otvoreno je negodovao zbog navodno isplaćenog honorara od 40.000 eura

Admiral

Doček Srpske nove godine na gradskom trgu u Čačku trebao je biti još jedan u nizu rutinskih nastupa regionalne zvijezde, ali se koncert Ane Bekute pretvorio u potpuni kaos uz zvižduke, grude snijega i pjevanje iz kombija. Već od samog početka bilo je jasno da atmosfera nije slavljenička. Dio okupljenih građana otvoreno je negodovao zbog navodno isplaćenog honorara od 40.000 eura za pjevačičin nastup.

ČOLIĆ ZABAVLJAO UZVANIKE FOTO Zvijezde regije otvorile su dvoranu u Beogradu u kojoj će Rozga održati četiri koncerta...
FOTO Zvijezde regije otvorile su dvoranu u Beogradu u kojoj će Rozga održati četiri koncerta...

Zvižduci, povici i buka pratili su koncert, ali situacija je eskalirala kad su prema pozornici počele letjeti grude snijega. Stvari su izmakle kontroli kad je jedan od članova benda pogođen grudom u glavu, zbog čega je pjevačica zaustavila koncert i vidno uzrujana obratila se publici, javlja Telegraf.rs.

- Sram vas bilo! Imate li vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gdje je policija ovdje? Radi li policija nešto? Mi nećemo više pjevati i svirati! Ajde, ruke u zrak - ljutito je poručila Bekuta.

Njezine riječi nisu smirile situaciju, nego su izazvale još više negodovanja i gruda. Iako je u jednom trenutku izgledalo da je koncert gotov, pjevačica je odlučila nastaviti pjevati. Sišla je s pozornice i nastup nastavila iz obližnjeg kombija. Snimke su se vrlo brzo proširile društvenim mrežama.

Inače, Bekuta će na Valentinovo imati svoj prvi veliki koncert u zagrebačkoj Areni. Bit će to ujedno i njezina svečana proslava 40. godišnjice bogate karijere koju će obilježiti zajedno s hrvatskom publikom pjevajući svoje bezvremenske hitove na kojima su tijekom proslava, vjenčanja, rođendana i ostalih slavlja stasale mnoge generacije, a mnogi od nas dočekali i jutra.

Lepa Brena održala koncert u Areni Zagreb
Lepa Brena održala koncert u Areni Zagreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

'Veseljak', 'Kralj ponoći', 'Crven konac', 'Brojanica', 'Zavoleh te', 'Imam jedan život', 'Zlatiborske zore', 'Manite se ljudi', 'Treba vremena', 'Blago meni', samo su neki od hitova koje će otpjevati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Osvojio je srca žena diljem regije i ljubio brojne ljepotice, evo s kim se na kraju skrasio
POPULARNI GLUMAC

FOTO Osvojio je srca žena diljem regije i ljubio brojne ljepotice, evo s kim se na kraju skrasio

Miloš Biković, mnogima poznat kao glavni glumac u filmovima 'Južni vetar', danas slavi 38. rođendan. Ostvario je bogatu karijeru tijekom koje je ljubio brojne ljepotice, a skrasio se s Ivanom Malić, s kojom ima i sina. U galeriji pogledajte kako se miljenik žena mijenjao kroz godine
Ovo su sve fotke koje je Kolinda objavila s lanjskih putovanja
IZ CIJELOG SVIJETA

Ovo su sve fotke koje je Kolinda objavila s lanjskih putovanja

Naša bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović objavila je na Facebooku poduži post s mnogo fotografija kojeg je posvetila godini iza sebe, koja je po svemu sudeći bila ispunjena putovanjima, osobnim izazovima i važnim spoznajama.
Posljednje okupljanje u Ljubav je na selu: 'Očekujem kaos...'
PONOVNO SE NALAZE

Posljednje okupljanje u Ljubav je na selu: 'Očekujem kaos...'

Uz sažetke s imanja, stare zamjerke, neočekivane emocije i puno iskrenih komentara, prva epizoda finala sezone donosi i odgovore na brojna pitanja...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026