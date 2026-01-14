Anu Bekutu gađali grudama na nastupu u Čačku, pjevala iz kombija: 'Sram vas bilo...'

Doček Srpske nove godine na gradskom trgu u Čačku trebao je biti još jedan u nizu rutinskih nastupa regionalne zvijezde, ali se koncert Ane Bekute pretvorio u potpuni kaos uz zvižduke, grude snijega i pjevanje iz kombija. Već od samog početka bilo je jasno da atmosfera nije slavljenička. Dio okupljenih građana otvoreno je negodovao zbog navodno isplaćenog honorara od 40.000 eura za pjevačičin nastup.

Zvižduci, povici i buka pratili su koncert, ali situacija je eskalirala kad su prema pozornici počele letjeti grude snijega. Stvari su izmakle kontroli kad je jedan od članova benda pogođen grudom u glavu, zbog čega je pjevačica zaustavila koncert i vidno uzrujana obratila se publici, javlja Telegraf.rs.

- Sram vas bilo! Imate li vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gdje je policija ovdje? Radi li policija nešto? Mi nećemo više pjevati i svirati! Ajde, ruke u zrak - ljutito je poručila Bekuta.

Njezine riječi nisu smirile situaciju, nego su izazvale još više negodovanja i gruda. Iako je u jednom trenutku izgledalo da je koncert gotov, pjevačica je odlučila nastaviti pjevati. Sišla je s pozornice i nastup nastavila iz obližnjeg kombija. Snimke su se vrlo brzo proširile društvenim mrežama.

Inače, Bekuta će na Valentinovo imati svoj prvi veliki koncert u zagrebačkoj Areni. Bit će to ujedno i njezina svečana proslava 40. godišnjice bogate karijere koju će obilježiti zajedno s hrvatskom publikom pjevajući svoje bezvremenske hitove na kojima su tijekom proslava, vjenčanja, rođendana i ostalih slavlja stasale mnoge generacije, a mnogi od nas dočekali i jutra.

'Veseljak', 'Kralj ponoći', 'Crven konac', 'Brojanica', 'Zavoleh te', 'Imam jedan život', 'Zlatiborske zore', 'Manite se ljudi', 'Treba vremena', 'Blago meni', samo su neki od hitova koje će otpjevati.