Nakon što je plavi tim izbacio Anu, rekla je kako se ne boji treniranja izvan showa, jer ima prijateljice koje su joj obećale svaki dan hodati s njom. Uz Anu, izašla je i Matea, no svojevoljno

<p>Nakon što su u sinoćnjoj epizodi kandidati crvenog tima stali na vagu i pokazali da su izgubili 24,4 kilograma, odnosno 2,8 posto tjelesne mase, došao je red na Majine plavce da se suoče s vagom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sanja Žuljević u 24pitanja</strong></p><p>Ante je prvi stao na vagu, a zaželio je barem gram manje od Danijela kako on više ne bi bio najteži. Sa 178, 2 kilograma, koliko je imao na posljednjem vaganju, Ante je došao na 173 kilograma. Izgubio je 5,2 kile! Sljedeća je na vagu stala Maja. Sanji je otkrila da joj je ovo prvi put u životu da je na treningu imala kap znoja na nosu, što je sve nasmijalo. Maja je prošli ciklus završila sa 127,8 kilograma, a sada ima 3,5 kilograma manje.</p><p>- Tko hoće, nađe način, tko neće, nađe izgovor - zaključila je Maja.</p><p>Zdravka je otkrila da je zadovoljna svojim angažmanom na treninzima, a trenerica Maja pohvalila ju je da je prava štreberica i da se drži svega zadanog. Sa 110,9 kilograma, došla je na 108,5, izgubivši tako 2,4 kilograma. Danijel je Sanji otkrio da se napokon oslobodio i da je počeo davati maksimum. Danijel je u posljednjem ciklusu imao 177,1 kilograma, a izgubio je 3,1, pa sada ima 174 kilograma.</p><p>- Trenutno nemam neku motivaciju i mislim da me ovaj rezultat pokopao - tužno je rekao Danijel.</p><p>Ljube je komentirala da je odradila dobre treninge, ali ju je ozljeda omela pa je jedno vrijeme morala stagnirati i samo je hodala. Iako se nadala da će skinuti više kilograma, najstarija kandidatkinja je sa 102,8 pala na 100,8 kilograma. Ana je prošli ciklus bila u plusu, no Maja vjeruje da će joj sadašnji rezultat na vagi biti puno bolji. Na posljednjem vaganju Ana je imala 159,3 kilograma, uspjela je skinuti 2,8 kilograma, što ju je oduševilo, i sada ima 156,5 kilograma.</p><p>Bez obzira na dobre pojedinačne rezultate, tim s juga na kraju je izgubio od crvenih. Sveukupno su skinuli 19 kilograma, odnosno 2,2% tjelesne mase i moraju izbaciti jednog člana tima, koji se nalazi ispod žute linije. Ondje su se našli Danijel, Ana i Ljubinka. Ante je glasao za Anu uz obrazloženje da je više puta podbacila.</p><p>- Ne mislim da nije davala sve od sebe, ali s manjim gubitkom kilograma nije doprinosila timu - rekao je Ante.</p><p>Maja je napisala Danijela jer je bliža s Anom. Danijel je napisao Anu jer sebe nije mogao napisati, a Ljube je isto napisala Anu.</p><p>- Mislim da se oboje trude, ali moramo gledati budućnost ekipe, a Danijel može pridonijeti više - objasnila je.</p><p>Ana je napisala Danijela jer je Ljubinka bila bolja od nje i njega. Zdravka je napisala Danijela.</p><p>- Mislim da se Ana više trudila u prethodnim ciklusima i mislim da je Danijel spremnije glave da izađe van - rekla je Zdravka.</p><p>Budući je izjednačeno, osoba koja je izgubila manji postotak od početka showa morat će ga napustiti. Ana je bila ta koja je imala manji postotak od Danijela. On je izgubio 8,9 posto tjelesne mase, a ona 8 posto.</p><p> - Kasno sam se pokrenula i sad je gotovo. Iako mislim da nije bio baš fairplay, ali vrijeme će pokazati - rekla je Ana te dodala da se ne boji treniranja izvan showa jer ima kolegice koje su joj obećale svaki dan s njom hodati.</p><p>Plavi tim je održao sastanak, a djevojke su zaključile da bi Danijel trebao dati najviše od sebe. Matea C. otkrila je da je zadnja dva, tri ciklusa počela dobivati sve češće anksiozne napade koji se pretvaraju u depresivne misli i kaže da to više ne može kontrolirati.</p><p>- Jednostavno ni u čemu ne vidiš izvor sreće i ja ne znam kako da tu i dalje napredujem. Važem stalno je li mi bitnije psihičko ili fizičko zdravlje i pokušavam naći kombinaciju da bude bolje za oboje, ali ne znam što napraviti, a odluka je na kraju dana samo na meni - rekla je Matea.</p><p>Edo je svoj tim odlučio počastiti nesvakidašnjim treningom jer je bio zadovoljan rezultatima na vagi dok je Maja plavi tim odlučila maknuti iz negativnih misli.</p><p>- Vi ste pozitivni ljudi i hajdemo tu pozitivu i dalje gurati - rekla im je Maja. Ljube se ponovno ozlijedila pa joj je Maja rekla da prestane vježbati i ode hodati, a Maji Milin je u jednom trenutku pozlilo, a kada se vratila na trening nije bila od volje trenirati pa je Maja zaključila da mora postrožiti mjere i da ne voli neposluh za vrijeme vježbanja.</p><p>Trening je svima bio naporan jer je dan bio vruć, a Edo je odlučio nasamo popričati s Dominikom, koji mu je priznao da mu jako nedostaje obitelj, naročito otac, te da ruku nije ozlijedio poskliznuvši se u kadi, već ga je povrijedila Marica koja mu je rekla da je podcijenio žene u svom timu.</p><p>- Nisam htio nikoga ozlijediti pa sam otišao i nabio šakom u zid -priznao je Dominik te dodao da je sebi napravio štetu jer mu je to draže nego nekome drugome.</p><p>- Ne želim više primati sve k srcu - zaključio je Dodo, a Edo ga je iznenadio dovevši mu u goste tatu, što je Dominika ganulo do suza i dalo mu motivaciju.</p><p>Matea C. rekla je Edi da mora razgovarati s njim a potom mu objasnila da je izgubila i samu sebe i motivaciju. Edo ju je upitao što bi željela, a Matea je rekla da bi voljela naći smisao u životu, koji sada nema.</p><p>- Nekad moraš naći nešto što te čini sretnim da grizeš dalje, a ja to trenutno nemam - kazala je te objavila da mora izaći iz showa.</p><p>- Moram riješiti svoju psihu i svoju glavu, i to ne mogu više rješavati u kući. Probala sam razgovarati s psiholozima, s drugim ljudima, ali ne ide, i zato razmišljam o odlasku kući - zaključila je Matea. Edo joj je rekao da joj ne može zabraniti da ode, ali joj je rekao da ne odustane od sebe.</p><p>- Žao mi je, ali te razumijem - rekao joj je trener te ju zagrlio.</p><p>Matea je otišla, a svi kandidati su je otpratili do vrata uz zagrljaje i suze te zaključili da je to za Mateu bila najbolja odluka.</p><p>- Najbolja odluka u mome životu bila je što sam ovdje došla. Ne žalim ni sekunde - rekla je na kraju 22-godišnja Matea Cakić.</p>