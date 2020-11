'Kad se zaljubiš u crvenokosu pekaricu, puno jedeš iz pekare'

Dominik se u 'Život na vagi' prijavio jer nikada nije imao dovoljno jaku motivaciju da smršavi sam. U emisiji je otkrio kako se hrani uglavnom proizvodima iz pekarnice, no tamo ne ide samo zbog hrane

<p>U emisiji 'Život na vagi' kandidati su s psihologinjom i nutricionisticom osvijestili povezanost hrane i emocija. U razgovoru s njima, <strong>Dominik</strong> je pokazao kako to doista ima smisla.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja sa Sanjom Žuljević</strong></p><p>Otkrio je kako uglavnom jede u pekarnici i dodao kako tamo radi jedna zgodna djevojka, o kojoj je kasnije pričao u sobi s <strong>Matejem</strong>. </p><p>- Prije nego što odem u pekaru, vidim tko radi. Već sam naučio i smjene. Kad vidim crvenokosu, odmah ulijećem unutra, bez pardona. Ti kad se zaljubiš u pekaricu, normalno da ćeš ići jesti u pekaru ne zbog proizvoda nego zbog pekarice - rekao je Dominik u razgovoru. </p><p>Matej ga je potom pitao što će učiniti ako pekarica da otkaz.</p><p>- Naći ću drugu! - spremno je odgovorio Dominik pa se našalio:</p><p>- Moja idealna kombinacija je visoka, crvenokosa pekarica, burek sa sirom i da mi onako nježno preda jogurt uz njega. Znači, ako ne preda jogurt ništa od toga.</p><p>Dominik se inače s viškom kilograma bori od malih nogu. Tada mu kilogrami nisu smetali, no tijekom školovanja je bio žrtva nasilja. Zbog toga je kroz život naučio kontrolirati svoje osjećaje i bijes. Prije tri godine preživio je tešku tahikardiju srca pa je danas zahvalan što je živ, no bilo ga je strah početi vježbati.</p><p>Nikada nije imao dovoljno jaku motivaciju da smršavi pa se prijavio u show. Sanja kako će jednoga dana postati vrhunski sportaš, ali se zbog viška kilograma ne može baviti veslanjem koje obožava. </p><p> </p><p> </p><p> </p>