Ariana Grande najavila je novu pjesmu nakon tri godine pauze

Pjevačica Ariana Grande (30) oduševila je obožavatelje najavom nove pjesme nakon tri godine pauze.

Na Instagramu je otkrila da će pjesma biti objavljena 12. siječnja. U opisu je otkrila i ime pjesme - 'yes, and?'. Fotografija koju je objavila je naslovna fotka pjesme koja treba izaći, prenosi Page Six.

Ariana je prije tri godine objavila album 'positions'. U međuvremenu je snimila duete s nekoliko izvođača, uključujući The Weeknda s kojim je otpjevala pjesme 'Save Your Tears' i 'Die For You'.

Novu će pjesmu objaviti i par mjeseci nakon što se razvela od supruga Daltona Gomeza. Ubrzo nakon razvoda započela je vezu s kolegom Ethanom Slaterom.