Ariana je najklikanija žena na svijetu: Preživjela je teroristički napad, krivili je za smrt bivšeg

Poremećeni obiteljski odnosi, loše ljubavne veze, teroristički napad, anksioznost, depresija, nezadovoljstvo izgledom... Sve je to obilježilo život pjevačice koja je naposljetku utjehu iznova pronalazila u glazbi

<p>Ona je mlada i atraktivna, a uz to, ima slavu, talent, novac i 'vojsku' obožavatelja. U očima javnosti izgleda kao da ima sve što poželi. No pjevačici <strong>Ariani Grande</strong> (26) život je priuštio mnoge tragedije. </p><p>Prije dvije godine Ariana se slomila nakon što je njezin bivši dečko<strong> Mac Miller </strong>preminuo u dobi od 26 godina. Rezultati obdukcije pokazali su kako se slučajno predozirao kombinacijom alkohola, kokaina i fentanila. Pjevačica i Mac bili su u vezi dvije godine, a nakon što je preminuo kružile su glasine kako je Ariana kriva za njegovu smrt.</p><p>- Nisam dadilja niti majka i niti jedna žena se ne bi trebala u svojoj vezi osjećati tako. Brinula sam se za njega i molila za njegovo zdravlje godinama, i uvijek ću, no kriviti ženu za činjenicu da se neki muškarac ne može brinuti za sebe, to je velik problem - oglasila se Grande svojedobno nakon njegove smrti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ariana je kraljica Instagrama</strong></p><p>Nakon tragične smrti Millera, Ariana se našla u zagrljaju drugog muškarca. Bila je u vezi s komičarem <strong>Peteom Davidsonom </strong>(27) s kojim se kasnije i zaručila. No niti ova veza nije opstala. U intervjuima je isticala kako nije sve sjajno, a svađe i prekidi naposljetku su presudili. U čast burnom ljubavnom životu Ariana je posvetila pjesmu 'Thank you, next'. Pjevanje joj je bilo svojevrstan bijeg od problema, kojih je imala puno. </p><p>Smrt bivšeg dečka i prekid zaruka nisu jedino što ju je obilježilo. Njezini su se roditelji razveli kada je imala osam godina. Ariana je već tada počela pokazivati talent. Počela je nastupati na školskim predstavama, glumila je, pjevala i plesala. Mama ju je podržavala u izgradnji karijere, a sa 16 godina pjevačica je objavila prvi album.</p><p>No to nije bilo sve. Osim poremećenih obiteljskih odnosa i neuspješnih ljubavnih veza, Ariani je život obilježio i teroristički napad na njezinom koncertu u Manchesteru u svibnju 2017.</p><p>Dok je Ariana bila na pozornici, bila je bačena bomba. Život je tada izgubilo 22 ljudi. Pjevačica se kasnije sastala sa svakom od obitelji koje su izgubile svoje bližnje, što ju je dodatno dotuklo. Osjećala se bespomoćno, a sve su tragedije eskalirale u obliku anksioznih napadaja. Grande se kasnije borila i s depresijom PTSP-om. </p><p>No ona nije čekala da sve prođe s vremenom. Nije se predala kada joj je bilo najteže, a utjehu je ponovno pronalazila u glazbi. Izgradila je karijeru, a njezine pjesme postale su najslušanije na stream platformama. Snimala je, pjevala i plesala. Iz studija nije izlazila. Njezin se trud isplatio, no jednom je prilikom rekla kako zbog prošlosti s oprezom nastupa na koncertima.</p><p>Osim talenta, uzlet u zvijezde Ariani je omogućio i njezin imidž. Prepoznatljiva je po izgledu lutke, zahvaljujući dugoj kosi svezanoj u visoki rep. No jednom je prilikom priznala kako ima ekstenzije. Njezina prirodna kosa seže do uha, a rep je umjetan. Nesigurna je oko svojeg izgleda jer se borila s aknama, a smatra kako je premršava, ali se ne može udebljati. Ne skriva niti kako bi jednog dana voljela otići na plastičnu operaciju.</p><p>No u svemu vidi i pozitivnu stranu. Otvoreno govori o svojem izgledu kako bi mlađim obožavateljicama koje su se na nju ugledale pokazala pravu sliku. Često se šali na svoj račun, a mnoge su joj na tome zahvalne. Na Instagramu je prati 207 milijuna korisnika društvene mreže, a nedavno je zbog toga dobila 'titulu' kraljice Instagrama.</p><p> </p><p> </p>