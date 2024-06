Armie Hammer o optužbama za kanibalizam: 'Bilo je bizarno, ali zahvalan sam na tome...'

Američki glumac Armie Hammer (37) prvi je put progovorio o šokantnim optužbama za nasilje nad ženama i kanibalističke nagone, zbog kojih je propala njegova holivudska karijera. Njegova bivša djevojka ga je 2021. godine optužila za silovanje te za 'mentalno, emocionalno i seksualno' zlostavljanje. Njegova druga bivša je tvrdila kako je Hammer imao kanibalističke nagone te da joj je htio 'slomiti rebro, izroštiljati ga i pojesti'. O optužbama je pričao u podcastu 'Painful Lessons'.

- Ljudi su me zvali kanibalom i svi su im vjerovali. Rekli su: 'Da, taj je muškarac jeo ljude'. Kao, što? O čemu pričate? Znate li što morate raditi da budete kanibal? Morate jesti ljude. Kako ću ja biti kanibal? Bilo je bizarno - rekao je. Istaknuo je da se njihove priče nisu podudarale, ali da je danas 'zahvalan' zbog svega što se dogodilo.

- Jako sam zahvalan na tome jer se, prije svega što mi se dogodilo, nisam osjećao dobro, nikad nisam bio zadovoljan, nikad nisam imao dovoljno i nikada nisam bio sretan sa sobom i imao samopouzdanje. Nikada nisam znao kako sebi dati ljubav. Nikada nisam znao kako si dati samopotvrdu, ali imao sam takav posao gdje sam ju mogao dobiti od drugih ljudi, tako da nisam nikada morao naučiti kako ju dati samom sebi - dodao je glumac.

Glumac, koji je poznat po ulozi u filmu 'Call Me by Your Name', je bio na vrhuncu svoje karijere prije nego što su ga bivše djevojke optužile za zlostavljanje i kanibalizam. Osim što mu je karijera doživjela krah, Armiejeva bivša supruga Elizabeth Chambers je podnijela zahtjev za razvod.

- To je bila smrt mog ega, smrt karijere. Neutronska bomba koja je eksplodirala u mom životu. Ubila je sve - rekao je Hammer. Istaknuo je i da je njegova glumačka karijera trenutačno 'nigdje'.

