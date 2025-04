Objavljen oglas za radnike na koncertu Thompsona: Ovoliko biste zaradili za jedan dan posla

Na Facebooku se pojavio oglas u kojem se traže radnici za koncert Marka Perkovića Thompsona koji će se održati 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu. U oglasu su jasno navedene pozicije za koje se traže djelatnici, kao i iznosi naknada.

Vodice: Thompson nastupio kao gost CMC Festivala | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Blagajnici i šankeri mogu očekivati 150 eura plus bonus od 2%, vanjski konobari 150 eura plus postotak od prodaje, vanjski nosači 15% od prodanog pića, voditelji 180 eura plus bonus od 2,5%, a logistika 180 eura uz bonus i dodatnu naknadu za raspremu.

Radnicima su osigurana dva obroka i piće tijekom smjene, a prije samog koncerta bit će organizirane edukacije i brifinzi, uz akreditaciju i raspored po sektorima na dan događaja.

Oglas je izazvao veliku pažnju i raspravu među korisnicima. Najviše komentara odnosi se na visinu satnice i ukupnu naknadu za rad, s obzirom na očekivanu gužvu i zahtjevnost posla. Mnogi smatraju da je ponuđena satnica preniska za tako veliki događaj, pogotovo kad se uzme u obzir masa posjetitelja i intenzitet rada, a neki su izračunali da satnica iznosi oko 10 eura, što im se čini nedovoljno.

Pojedini komentatori ističu i problem s traženjem osobnih podataka prilikom prijave, poput OIB-a i broja osobne iskaznice, što smatraju rizičnim i nepotrebnim, posebno preko društvenih mreža i aplikacija za razmjenu poruka.

S druge strane, bilo je i onih koji smatraju da ponuđena naknada nije loša, osobito ako se uzmu u obzir bonusi i postotci od prodaje, te da se ukupni iznos za pojedine radne pozicije može znatno povećati ovisno o prometu na šankovima i štandovima. U komentarima su se pojavili i proračuni prema kojima bi, uz dobru prodaju, ukupna zarada mogla doseći i nekoliko tisuća eura, iako su takve procjene upitne i ovise o stvarnom prometu i broju radnih sati.

Oglas je na kraju izazvao toliko reakcija da su administratori stranice onemogućili daljnje komentiranje.