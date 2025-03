Armie Hammer priznao: 'Žene su grozne. Probao sam spavati s muškarcem, bilo je prečudno...'

Glumac Armie Hammer, koji trenutno radi na filmu 'The Dark Knight' koji se snima u Hrvatskoj, otvoreno je progovorio o svom pokušaju seksualnog eksperimentiranja s muškarcima.

- Pokušao sam se jednom spetljati s frajerom, ali nije išlo - rekao je glumac u svom podcastu.

- Bilo je urnebesno. Došao sam u situaciju gdje sam shvatio da su žene užas i odlučio probati s muškarcima - započeo je glumac.

- Gay frajerima je tako lako. Sjedim u restoranu i telefon mi krene vibrirati. Dobio sam niz notifikacija iz aplikacije Grindr. Javio mi se frajer i rekao da sjedi u istom restoranu u kojem sam i ja i pitao me želim li da me on zadovolji na toaletu. Rekao sam svom društvu da se vraćam za 5 minuta i otišao u toalet - ispričao je glumac.

Foto: Hubert Boesl/DPA

- Pomislio sam - ovo bi moglo funkcionirati, idem pokušati. Ušli smo u toalet i počeli se ljubiti. I onda sam shvatio zašto žene vole kad se obriješ. Imao je bradu i bilo je grubo, grebala me ta brada. Zagrlio sam ga i pomislio kako ima široka ramena. Visok je skoro kao i ja, ovo je čudno. Nisam osjetio ništa. Nastavili smo se ljubiti, a on je onda krenuo stavljati ruku u moje hlače i tu sam ga zaustavio - rekao je glumac.

Hammer je ostvario brojne uloge u filmovima poput 'Call Me By Your Name', 'The Lone Ranger', 'The Social Network', ali je njegova karijera naglo propala prije nekoliko godina kada ga je 2021. godine nekoliko žena optužilo za seksualno zlostavljanje i kanibalizam, nakon čega je ostao bez filmskih uloga.

Zagreb: Snimanje filma "The Dark Knight" u kojem glumi Armie Hammer | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Ipak, u posljednje vrijeme Hammer je dobio nekoliko prilika za povratak u glumački svijet. Prvo je najavljeno da će se pojaviti u nadolazećem trileru 'Frontier Crucible' redatelja Travisa Millsa, a zatim i u filmu 'The Dark Knight' njemačkog redatelja Uwea Bolla u kojem Hammer utjelovljuje osvetnika koji se suprotstavlja kriminalu. Snimanje je krenulo početkom ove godine u Zagrebu.