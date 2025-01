Armie Hammer snima novi film u Zagrebu: 'Puno vremena sam proveo istražujući Gornji grad'

Armie Hammer suočio se s ozbiljnim optužbama prije nekoliko godina, onim za seksualno zlostavljanje, ali i 'kanibalističke nagone', nakon čega mu je karijera počela stagnirati. No, sud je odbacio sve optužbe, a on je ponovno počeo snimati te se trenutno nalazi u Zagrebu gdje snima film 'The Dark Knight'.

- Kada su me angažirali na ovom filmu, nazvao sam nekoliko prijatelja iz Europe i rekao da idem snimati u Hrvatsku. Svi su mi rekli da je Hrvatska predivna i da će mi se svidjeti - poručio je Hammer za Dnevnik Nove TV.

- Pitao sam jesu li bili ovdje u siječnju, svi su rekli kako idu u Dubrovnik u proljeće i ljeto, tako da sam siguran da ću se morati vratiti - dodao je. Iako se film snima tek par dana, glumac je ovdje već neko vrijeme te je otkrio da je puno vremena proveo istražujući Gornji grad.

- Vidio sam katedralu i crkve, a iznenadilo me koliko sjajnih restorana imate. Jeli smo obilazeći grad - dodao je.

Redatelj Uwe Boll, rekao je kako je primijetio da Hammer ne dobiva poslove te mu je to bila prilika da mu ponudi ulogu u svom filmu, na što je glumac pristao.

- To je izvrsno jer on je prava zvijezda i nosit će film - rekao je Boll.

Hammer je svog lika i opisao: 'Glumim tipa koji se zove Sanders. Njegovo ime je gotovo sve što i doznamo i njemu. On je uvjeren da se svijet raspada. Vjeruje da nema pravde jer se nitko ne suprotstavlja pa to radi on.'

Iako je Hammeru ovo prvi put u Hrvatskoj, redatelju Bollu je ovo šesti film koji snima u Lijepoj Našoj. Producent Michael Roesch rekao je kako je Hrvatska 'sjajna zemlja za snimanje filmova jer ima raznolike lokacije, od mediteranskog ambijenta ili gradova kao što je Zagreb'.

Međutim, Boll tvrdi da ima i nedostataka.

- Nema puno filmske opreme u Hrvatskoj i bilo bi dobro da ima više mogućnosti za postprodukciju. Postprodukciju radimo u Americi, ali da postoji mogućnost, napravili bismo je ovdje - zaključio je.