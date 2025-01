Optuživali ga da je kanibal, sad snima u Hrvatskoj: Hammer je objavio fotku iz Lijepe Naše...

Armie Hammer, glumac poznat iz filma 'Call Me by Your Name' doživio je propast karijere kada ga je bivša djevojka 2021. godine optužila za silovanje te mentalno, emocionalno i seksualno zlostavljanje. Kasnije je tvrdila i kako je Hammer imao kanibalističke nagone te da kako joj je htio slomiti rebro, izroštiljati ga i pojesti.

- To je bila smrt mog ega, smrt karijere - rekao je Hammer svojedobno. Osim poslovnog života, patio mu je i privatni - Elizabeth Chambers je tada podnijela i zahtjev za razvod.

- Ljudi su me zvali kanibalom i svi su im vjerovali. Rekli su: 'Da, taj je muškarac jeo ljude'. Kao, što? O čemu pričate? Znate li što morate raditi da budete kanibal? Morate jesti ljude. Kako ću ja biti kanibal? Bilo je bizarno - rekao je glumac na podcastu 'Painful Lessons' gdje je komentirao optužbe protiv njega.

Oslobođen je optužbi 2023., a iako dotučen, Hammer danas kaže kako je zahvalan na tome jer je naučio voljeti sam sebe.

- Jako sam zahvalan na tome jer se, prije svega što mi se dogodilo, nisam osjećao dobro, nikad nisam bio zadovoljan, nikad nisam imao dovoljno i nikada nisam bio sretan sa sobom i imao samopouzdanje - izjavio je Hammer.

Unatoč ovom teškom razdoblju, glumac danas radi na oporavku svoje glumačke karijere, a to radi upravo u Hrvatskoj. Na Instagram storyju objavio je fotku iz, kako se čini, naše metropole, gdje danas započinje snimati film s njemačkim redateljem Uweom Bollom.

Riječ je o trileru ‘The Dark Knight‘ u kojem će Hammer glumiti osvetnika koji se bori protiv kriminala te postaje senzacija na društvenim medijima i heroj, no šef policije vidi ga kao prijetnju koju treba obuzdati. Iako film isto ime kao i film Christophera Nolana o Batmanu, a i sama radna podsjeća na glavnog lika, izvršni producent Michael Roesch istaknuo je da je njihov film puno drugačiji od Nolanovog te da nema brige da bi se netko mogao zabuniti...

Armie je ranije rekao da mu je karijera ponovno krenula na bolje, a dobiva toliko ponuda za posao da ih je morao početi odbijati.