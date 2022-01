Arnold Schwarzenegger (74) u subotu je sudjelovao u teškoj prometnoj nesreći. Njegov SUV prevrnuo se na drugi automobil nakon što je glumac skrenuo na semaforu iako zeleno svijetlo još uvijek nije bilo upaljeno. Vozačica koja je zadobila teške ozlijede, u srijedu je progovorila o nemilom događaju.

Habiba Muminova, vozačica koja je sa svojom Toyotom Prius sudjelovala u nesreći, kaže kako je mislila da halucinira kada je poznati glumac izašao iz auta i krenuo prema njoj, piše TMZ.

- On mi je jedan od najdražih glumaca. Bog ga blagoslovio - rekla je Habiba kojoj je jasno da to nije bio idealan način upoznavanja filmskog idola no, to ju neće spriječiti da svima ispriča što se dogodilo i to je bio uključen u nesreću.

Prema njezinim riječima, u petak za vrijeme nesreće bila je na poslu, vozila je pacijente na zakazana preglede kod doktora. Ispred nje se odjednom pojavio auto u kojem je bio glumac i zabio u njezin prednji dio.

U trenutku nesreće, Habiba je, navodi, čekala na semaforu na kojem je bilo upaljeno crveno svjetlo. Prije nego što je išta pomislila, auto glumca udario je u njezin i 'zdrobio' prednji dio.

- Udarac je bio jak, pomislila sam da mi je slomljena kralježnica - rekla je.

Arnoldov SUV blokirao je njezina vrata stoga se Habiba morala provući kroz mjesto suvozača kako bi izašla van. Svjedoci nesreće, ljudi koji su se tada našli na ulici, ponudili su joj da ju prevezu u bolnicu no, ona je pričekala dolazak hitne pomoći i policije.

Habiba i dalje osjeća bolove u kralježnici i ramenima no, najviše ju brine povratak na posao, s obzirom na to da joj je auto u kojemu je prevozila putnike smrskan. Istodobno, obratila se i odvjetniku za savjet oko rješavanja ovog spora.

Glumca su nedugo nakon nesreće fotografi 'uhvatili' tijekom druženja u Santa Monici. Naime, Arnold je prijatelja prvo provozao u automobilu, a zatim sjeo na svoj omiljeni bicikl moćnog dizajna.

Podsjetimo, Arnold Schwarzenegger vozio je Yukon SUV kada se sudario s crvenim Priusom. Njegov auto se počeo kotrljati i završio na vrhu Priusa, a zatim se nastavio kotrljati ulijevo u Porsche Cayenne.

- Izgledalo je kao scena iz filma. Sudar je bio dovoljno intenzivan da su se zračni jastuci aktivirali na Yukonu - izjavio je svjedok, a drugi je dodao kako mu se činilo da je Prius bio na Sunset Blvd, a Arnold je bio na Sunsetu i skrenuo lijevo u suprotnom smjeru kada je došlo do sudara.

Izvori policije kažu da vjeruju da je za nesreću kriv Arnold. Kažu da je skrenuo lijevo, ali je bila strelica za skretanje lijevo koja je još uvijek bila crvena.

- Žena koja je vozila Prius je ozlijeđena. Jako krvari iz glave. Rečeno nam je da ju je hitna odvezla u bolnicu - rekli su ljudi koji su se u subotu našli na mjestu nesreće.

Arnold je dobro i duboko je zabrinut za ozlijeđenu ženu te kaže da je želi osobno provjeriti. Schwarzenegger je pet minuta prije nesreće bio na večer sa sinom Patrickom (28).