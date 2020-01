Asim objasnio spornu scenu iz Generala: Trolali smo namjerno

Nakon svake epizode dramske serije 'General' redatelja Antuna Vrdoljaka (88), društvene mreže 'podivljaju' od kritika na račun glume i gafova. Osim što se u petoj epizodi pojavila plastična boca Jane, sporna je bila i scena u kojoj su glumci Asim Ugljen (36) i Marko Cindrić (35).

Foto: HRT

Oni nalaze neprijateljski minobacač u kojeg stavljaju pogrešnu granatu nakon čega poginu. Gledatelji su primijetili kako su se Asim i Marko prije stavljanja granate pozdravili rukama kao Pat i Mat u crtiću 'A je to'.

Njih dvojica igraju upravo te likove u istoimenoj predstavi Marija Kovača (44).

"Mam'ce, mam'ce, mam'ce" je upravo u skroz "A je to" sceni upravo raznio sam sebe. #GeneralHRT pic.twitter.com/nb6JwfZ36u — 🎄 FrankoLinus Van Pelt 🎄 (@Franko12) January 6, 2020

Asim je danas objasnio na svom profilu društvene mreže, kako su oni taj pozdrav namjerno ubacili u scenu.

- Gledajte, ja sam i u pravom životu trolčina. To je genetsko obilježje muškaraca u mojoj obitelji. Uživamo trolati. Moj pokojni djed i ja smo jednom glumili Rome dva tjedna i družili se s njima na moru, jer bi obojica pocrnili kao Arapi. Moja baka s nama, plava kao Švabica, nije mogla vjerovati do koje mjere smo retardirani. Za nju smo tvrdili da smo je jeftino kupili. Moj otac je početkom '90-ih na kongresu u Houstonu uvjerio najveće svjetske kardijalne kirurge da je mamu kupio jeftino iz kataloga u džamiji. Aida nije mogla vjerovati do koje je mjere retardiran. Pa naravno da smo ubacili pozdrav Pata i Mata iz 'A je to' u 'Generala' - napisao je glumac.

Foto: HRT

Dodao je da bi 'crkli da to nisu napravili'.

- Zato smo i išli to snimati, da možemo to ubaciti. Recite vi štogod želite, ali ostavio nam je scenu kako smo je odigrali, a nismo je odigrali kao što je bila napisana. Mislim da smo jedini koji su tako nešto napravili, a stari odobrio. Fak it, trol prepozna trola. Kao što je on zatrolao vas, mi smo zatrolali njega. I dopalo mu se. I nama - zaključio je Asim.

