Hathaway otkrila: Snima se 3. dio filma 'Princezini dnevnici'

Bajkovitu priču o običnoj tinejdžerici koja odjednom postaje princeza, mnogi filmoljupci znaju pod nazivom 'Princezini dnevnici'. Snimljeni u dva nastavka, proslavili su američku glumicu Anne Hathaway (36) koja je u trenutku emitiranja prvog nastavka imala samo 18 godina.

Filmska ekranizacija snimljena je po knjigama autorice Meg Cabot te dolazi u šest nastavka. Brojni obožavatelji godinama su se pitali zbog čega su snimljena samo dva nastavka, a američka glumica ovih je dana otkrila vijest koja je oduševila brojne fanove filma. Naime, otkrila je kako postoji gotov scenarij za treći nastavak 'Princezini dnevnici: Zaljubljena princeza'.

- Svi želimo snimati treći nastavak filma - od mene, Julie Andrews (83) i redateljice Debre Martin Chase (62). Stvarno svi želimo da se to dogodi. Radi se o tome da ne želimo početi sa snimanjem dok sve ne bude savršeno, jer su prva dva dijela savršena i takvih im se pamti - izjavila je Hathaway u emisiji 'Watch What Happens Live'. Foto: Reuters/Pixsell

Anne poznata kao velika humanitarka koja se bori za prava žena, UN-ova je ambasadorica, a pripale su joj i mnoge filmske nagrada. Vjenčala se 2012. za Adama Shulmana (37), s kojim ima sina Jonathana. Foto: LuMarPhoto/Press Association/PIXSELL

Nedavno je 'otvorila dušu'. Priznala je da se prije tri mjeseca u potpunosti odrekla alkohola, a prije je puno pila, gotovo svaki dan. Nije se opijala do mjere da ne može odraditi posao niti je pijana dolazila na snimanje.

