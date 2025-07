Atraktivna Kaja 'otvorila vrata' luksuznog Vrsaljkovog hotela: Objavila fotke, evo kako izgleda

Bivši nogometaš Šime Vrsaljko i njegov rođak Andrej Vrsaljko početkom godine preuzeli su hotel Maškovića han, zaštićeni spomenik kulture, koji se nalazi u Vranu, u blizini Pakoštana. Šimina partnerica, slovenska dizajnerica i bivša manekenka Kaja Vidmar na svojim društvenim mrežama je ovih dana podijelila prizore iz luksuznog hotela.

Kako je ranije izvijestio Zadarski.hr, bivši nogometaš i njegov rođak su zakupili hotel na deset godina, uz mogućnost produženja na još pet. Maškovića han je kulturno-povijesna građevina koju je dao izgraditi visoki dostojanstvenik na sultanovom dvoru Jusuf Mašković 1644. godine kada je tim područjem vladalo Osmansko carstvo. Služio je kao odmorište i rezidencija, a na koncu je prenamijenjen u hotel.

Andrej Vrsaljko ispričao je ranije kako im je želja bila stvoriti mjesto 'koje će povezati povijest, kulturu, luksuzni smještaj s fenomenalnim gastro iskustvom'.

- Bit će to mjesto za sva osjetila, za razne profile ljudi, osobito one koji vole uživati. Došla je ideja spontano, kad smo Šime i ja vidjeli natječaj za koncesiju. Obojica smo odmah prepoznala Hanov veliki potencijal te poželjeli baš na takvom mjestu povezati sport i turizam. Želimo ga ponovo uzdignuti i stvoriti priču kakvu on zaslužuje - rekao je Andrej Vrsaljko.

A sudeći prema fotografijama koje je Kaja objavila, čini se kako su uživali u hotelu.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Slovenska dizajnerica i bivši nogometaš dugo su krili svoju vezu. O tome da su zajedno počelo se šuškati krajem veljače 2020. godine, a kasnije ju je potvrdila sama Kaja kada je na Instagramu u jednoj objavi označila Vrsaljka. Podijelila je tada crtež koji prikazuje likove nalik njima, a koji u naručju drže bebu. Oni su 2022. dobili kćer, a u listopadu 2023. i sina. Vrsaljko ima i sina iz prvog braka.