Atraktivna kći Zdravka Čolića uživa na ljetovanju u Opatiji

Una Čolić (20) često dijeli trenutke iz svog luksuznog života, a s obzirom na to da ovih dana ljetuje u Opatiji, objavila je nekoliko fotografija s plaže i pokazala kako uživa.

Kći pjevača Zdravka Čolića (71) rado pokazuje svoje atraktivno tijelo i gotovo uvijek ističe obline, stoga je postala vrlo popularna na društvenim mrežama.

Una, kao i njezin otac, vrlo malo govori o svom privatnom životu. No, zato često objavljuje izazovne fotografije bez konteksta.

- Definitivno najljepša - poručili su joj u komentarima, a neki su joj poželjeli i ugodan odmor.

Čolić je Unu dobio sa suprugom Aleksandrom, s kojom je u braku od 2001. godine, a supružnici osim nje imaju i mlađu kćer Laru.

Lara je tek nedavno postala aktivna na društvenim mrežama. Iako pjevač ne voli otkrivati puno detalja iz svog privatnog života, u nedavnom intervjuu za HRT osvrnuo se na kćeri i otkrio što misli o njihovom korištenju društvenih mreža.

- Una voli to, druželjubiva je, komunikativna i vjerojatno joj to nešto znači, za razliku od mene. Svi smo mi u tim godinama imali svoje fantazije, a sad je to doba tehnologije nešto što njima godi, tako da se ja ne miješam. Svi su očevi slabi na kćeri, pa tako i ja - rekao je Zdravko.

