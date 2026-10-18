Atraktivni akrobat koji je dobio Zlatni gumb napravio nestvarnu vratolomiju na Davoru Bilmanu

Nesvakidašnja akrobacija u režiji braće Messoudi u 'Supertalentu' uključila je i Davora Bilmana, na čijim je ramenima jedan od braće izveo nevjerojatan stoj na rukama. Karim i Soffien svojim su atraktivnim nastupom oduševila žiri, a Maja Šuput ih je zato nagradila Zlatnim gumbom.

Foto: Luka Dubroja

Jedan od braće odlučio je izvesti akrobaciju na Davoru Bilmanu, a ono što je uslijedilo bilo je prizor koji se ne viđa svaki dan! Nakon što su pokazala svoje nevjerojatne vještine žongliranja i akrobatike, braća Messoudi odlučila su otići korak dalje i u svoju točku uključiti jednog od članova žirija. Izbor je pao na Davora Bilmana, koji se tako našao u potpuno neočekivanoj ulozi.

Foto: Nova TV

Jedan od braće popeo se rukama na Bilmanova ramena, a zatim izveo stoj na rukama dok ga je član žirija pridržavao! Zahtjevna akrobacija zahtijevala je iznimnu ravnotežu, snagu i preciznost, a Bilman je na nekoliko trenutaka postao dio njihova nastupa. Bio je to upečatljiv završetak točke kojom su braća pokazala koliko su spretna i koliko dobro vladaju svojim tijelom.

Foto: Nova TV

Životna priča braće koja su u showu pokazala nesvakidašnji talent vrlo je zanimljiva. Naime, Karim i Soffien rođeni su u Australiji, otac im je podrijetlom iz Maroka, a majka Engleskinja. No, oni žive u Njemačkoj, a njihovo djetinjstvo bilo je daleko od uobičajenog.

- Odrasli smo većinom u cirkusu. Naši roditelji su iz cirkusa. Otac nam je bio učitelj akrobatike, a majka naša školska učiteljica. Tako da je iza nas 30 godina zajedničkog rada, isprobavanja različitih stvari i putovanja svijetom. Odličan život. Lud život - ispričala su braća prije nastupa.