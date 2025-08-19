Aubrey Plaza o smrti supruga: 'Tuga je kao veliki ocean užasa'

Aubrey Plaza je u novoj epizodi podcasta 'Good Hang' progovorila o svojoj tuzi nakon smrti supruga Jeffa Baene. Glumica je u utorak voditeljici podcasta Amy Poehler objasnila svoju 'svakodnevnu borbu'.

- Upravo u ovom sadašnjem trenutku, sretna sam što sam s vama - objasnila je 41-godišnjakinja, čiji je partner umro u siječnju u dobi od 47 godina, svojoj bivšoj kolegici iz sitcom serije 'Parks and Recreation'.

- Sve u svemu, ovdje sam i funkcioniram - dodala je.

Plaza je istaknula da je 'vrlo zahvalna što se kreće kroz svijet' i da se osjeća 'OK'.

Usporedila je svoje iskustvo žalovanja s filmom 'Gorge', u kojem dva snajperista čuvaju tjesnac ne znajući što je unutra.

- Takva je i moja tuga - rekla je zvijezda serije 'The White Lotus'.

- U svakom trenutku postoji, kao, golemi ocean užasa koji je jednostavno tu i ja ga mogu vidjeti.

Foto: Youtube/Screenshoot

- Ponekad samo želim uroniti u taj ocean tuge i biti u njemu. Ponekad ga gledam, a ponekad se samo pokušavam maknuti od njega, ali uvijek je tu - nastavila je glumica.

Redatelj i suprug glumice Aubrey Plaza, Jeff Baena, pronađen je mrtav u 48. godini života u svom domu u Los Angelesu. Jeffa je mrtvog pronašao pomoćnik u njegovom domu u Los Angelesu u siječnju, rekli su izvori. Proglašen je mrtvim na mjestu događaja, a policija je dodala da nema tragova nasilne smrti. Kasnije kao uzrok smrti utvrđeno je samoubojstvo.

Foto: MPNC

Glumica je trebala biti jedna od prezenterica na ovogodišnjoj dodjeli nagrada Zlatnih globusa, ali je nakon smrti supruga otkazala.