Glumica Aubrey Plaza gostovala je u epizodi podcasta 'Good Hang' te ju je voditeljica Amy Poehler upitala kako se osjeća nakon smrti supruga: 'Ovdje sam i funkcioniram'
Aubrey Plaza o smrti supruga: 'Tuga je kao veliki ocean užasa'
Aubrey Plaza je u novoj epizodi podcasta 'Good Hang' progovorila o svojoj tuzi nakon smrti supruga Jeffa Baene. Glumica je u utorak voditeljici podcasta Amy Poehler objasnila svoju 'svakodnevnu borbu'.
- Upravo u ovom sadašnjem trenutku, sretna sam što sam s vama - objasnila je 41-godišnjakinja, čiji je partner umro u siječnju u dobi od 47 godina, svojoj bivšoj kolegici iz sitcom serije 'Parks and Recreation'.
- Sve u svemu, ovdje sam i funkcioniram - dodala je.
Plaza je istaknula da je 'vrlo zahvalna što se kreće kroz svijet' i da se osjeća 'OK'.
Usporedila je svoje iskustvo žalovanja s filmom 'Gorge', u kojem dva snajperista čuvaju tjesnac ne znajući što je unutra.
- Takva je i moja tuga - rekla je zvijezda serije 'The White Lotus'.
- U svakom trenutku postoji, kao, golemi ocean užasa koji je jednostavno tu i ja ga mogu vidjeti.
- Ponekad samo želim uroniti u taj ocean tuge i biti u njemu. Ponekad ga gledam, a ponekad se samo pokušavam maknuti od njega, ali uvijek je tu - nastavila je glumica.
Redatelj i suprug glumice Aubrey Plaza, Jeff Baena, pronađen je mrtav u 48. godini života u svom domu u Los Angelesu. Jeffa je mrtvog pronašao pomoćnik u njegovom domu u Los Angelesu u siječnju, rekli su izvori. Proglašen je mrtvim na mjestu događaja, a policija je dodala da nema tragova nasilne smrti. Kasnije kao uzrok smrti utvrđeno je samoubojstvo.
Glumica je trebala biti jedna od prezenterica na ovogodišnjoj dodjeli nagrada Zlatnih globusa, ali je nakon smrti supruga otkazala.
