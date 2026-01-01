Marko Škugor točno u ponoć dobio kćer: Nakon dva dječaka u obitelj je stigla princeza

Popularni šibenski pjevač Marko Škugor i njegova supruga Ivana u novu 2026. godinu ušli su na najljepši mogući način. Glazbenik je na svom Instagram profilu objavio sretnu vijest da je postao otac trećeg djeteta, a prinova je stigla uistinu u simboličnom trenutku – točno u ponoć prvog siječnja.

Škugor je podijelio dirljivu fotografiju na kojoj u naručju drži svoju novorođenu kćer, snimljenu u Općoj bolnici Šibenik. Nježan trenutak oca i kćeri raznježio je njegove brojne pratitelje.

Foto: Instagram/Marko Škugor

"Naša princeza rođena 01.01. točno u 00:00h! Želim Vam Sretnu i zdravu Novu 2026. godinu!", napisao je kratko Škugor. Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i lavinu pozitivnih komentara. Obožavatelji i kolege natjecali su se u čestitkama, ispisujući poruke poput "Najiskrenije čestitke i SRETNA VAM NOVA 2026", "Čestitam vam na prinovi" i "Nešto prekrasno, sve najbolje u Novoj 2026". Jedan od komentara simpatično je primijetio: "Čini se da ce ona znati sto radi, neka je živa i zdrava". Simbolika rođenja točno na prijelazu u novu godinu dala je cijelom događaju posebnu čar, a mala princeza tako je postala jedna od prvih beba rođenih u Hrvatskoj u 2026. godini.

Dolazak kćeri kruna je ljubavi Marka i supruge Ivane, koji već imaju dva sina. Par je vijest o trudnoći podijelio s javnošću tijekom 2025. godine, a rođenje djevojčice s nestrpljenjem se iščekivalo. Pjevač, često nazivan i "hrvatskim Carrerasom" zbog svog moćnog vokala koji spaja dalmatinsku pjesmu i operni stil, time je zaokružio jednu iznimno dinamičnu i uspješnu godinu. Prošla, 2025. godina, za njega je bila ispunjena brojnim profesionalnim izazovima. Sudjelovao je na Dori s pjesmom "Šta da Boga molim ja", gdje je, unatoč tome što je već predstavljao Hrvatsku na Eurosongu 2013. godine s "Klapom s mora", zabilježio svoj debitantski nastup.

Foto: Instagram/

Održao je i niz zapaženih koncerata, uključujući šesti nastup u prestižnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu te koncerte u Ljubljani i na manifestaciji "Trag u beskraju" posvećenoj Oliveru Dragojeviću. Ništa manje ga ne očekuje ni u nadolazećim mjesecima; njegov raspored za 2026. godinu već je ispunjen nastupima u Sloveniji i Hrvatskoj.