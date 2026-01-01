Obavijesti

ČESTO SE SKIDALA

FOTO Za Demi Moore golišave scene nikada nisu bile problem, no operacije nije htjela priznati

Demi Moore je navodno tijekom godina išla na razne kirurške zahvate, a njezini prijatelji tvrde da u posljednje vrijeme želi njegovati prirodniji izgled te je uklonila filere. Glumica, koja je ove godine proslavila 63. rođendan, nije priznala da je bila "pod nož", a nikada joj nije bilo teško ni skinuti se pred kamerama za golišave scene. Kako se mijenjala pogledajte u galeriji.
1/44
