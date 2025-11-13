Obavijesti

ČUVAO IH GODINAMA

Aukcija Jamesa Van Der Beeka: Slavni Dawson prodaje stvari sa seta da si plati liječenje od raka

The Fifth Annual PSLA Autumn Party - Los Angeles, California. by Baxter | Foto: Baxter/Press Association/PIXSELL

Poznati glumac primoran je dati na aukciju neke od svima znanih rekvizita sa snimanja kako bi platio visoke troškove tretmana

Popularni glumac James Van Der Beek odlučio je prodati rekvizite iz filmova i serija na kojima je radio, kako bi prikupio sredstva za liječenje kolorektalnog karcinoma od kojeg boluje. Vijest da boluje od ove teške bolesti saznao je prošle godine, prenosi Guardian.

JAMES VAN DER BEEK Slomljeni glumac: 'Izgubili smo bebu. Uništeni smo i u šoku...'
Slomljeni glumac: 'Izgubili smo bebu. Uništeni smo i u šoku...'

Predmete će obožavatelji ovog 48-godišnjeg glumca moći kupiti 5. i 7. prosinca ove godine na Popstoreovoj godišnjoj aukciji, odnosno Winter Entertainment Memorabilia Live Auction. Neke od stvari koje će biti ponuđene su i outfit, koji je Van Der Beek nosio u pilot epizodi popularne serije 'Dawson's Creek', te šešir iz filma 'Varsity Blues', koji je snimljen 1999. godine.

Foto: BrightSide/Screenshot

'Čuvao sam ova blaga godinama, čekajući pravo vrijeme da učinim nešto s njima, i uz sve nedavne neočekivane preokrete koje je život prezentirao, jasno je da je to vrijeme sada', objasnio je glumac u razgovoru za People, te dodao: 'Iako me hvata nostalgija, budući da se rastajem s ovim stvarima, dobar je osjećaj znati da ih mogu preko Popstoreove aukcije podijeliti s onima koji su podržavali moj rad kroz godine'.

UZ NJEGA JE OBITELJ Zvijezdi serije Dawson's Creeka dijagnosticirali rak: Oglasio se
Zvijezdi serije Dawson's Creeka dijagnosticirali rak: Oglasio se

James Van Der Beek, kojemu ovo nije prvi put da prodaje ovakva svoja 'blaga' otkada je dobio tešku dijagnozu, ranije je rekao kako ima razloga za optimizam te se nastavio baviti glumačkim poslom. Tako se pojavio u filmu 'Sidelined: The QB and Me' te u jednoj epizodi 'Walkera', odnosno 'reboota' starije serije 'Walker, Texas Ranger'.

screenshoot
Foto: screenshoot

Osim toga, sudjelovao je i u ' The Real Full Monty', dvosatnom specijalu u znak podrške osvješćivanju i istraživanju o raku, a u sklopu kojeg su slavni muškarci izvodili striptiz. Glumčeva potreba da proda ovako drage stvari dodatno je stavila naglasak na to koliko su troškovi liječenja bolesti od koje pati visoki u SAD-u.

