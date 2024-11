Zvijezdi serije Dawson's Creeka dijagnosticirali rak: Oglasio se

Jamesu Van Der Beeku (47), zvijezdi nekad iznimno popularne teen serije 'Dawson's Creek', dijagnosticirali rak debelog crijeva, javlja People.

- Imam rak debelog crijeva. Radim sve da ozdravim, uz podršku svoje nevjerojatne obitelji. Imam razloga za optimizam i osjećam se dobro - izjavio je glumac za People.

Unatoč dijagnozi, aktivno je radio pa se tako nedavno pojavio u epizodi serije 'Walker', a kako pišu strani mediji, trebao bi se pojaviti u nadolazećem filmu, 'Sidelined: The QB and Me'.

U prosincu bi se trebao pojaviti u 'The Real Full Monty', dvosatnom specijalu u kojem će se grupa slavnih muškaraca skinuti kako bi podigli svijest o testiranju i istraživanju raka prostate, testisa i raka debelog crijeva.

Glumac je u braku s Kimberly Van Der Beek od 2010. godine, a zajedno imaju šestero djece.

Foto: O'Connor-GG19/PRESS ASSOCIATION