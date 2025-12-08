Autor legendarne serije Hrvoje Hitrec za 24sata: 'Prava za Smogovce odavno su riješena'

Da, ja sam se javio Programskom vijeću HRT-a da vide s programskim arhitektima što je sa 'Smogovcima'. Obećali su mi da će to raspraviti, rekao nam je Hrvoje Hitrec, autor legendarne serije o obitelji Vragec u zagrebačkom Naselku. Seriju su emitirali od 1982. do 1997. godine.

S pravom je svi nazivaju legendarnom, mnogi je priželjkuju na malim ekranima, no s reprizama je malo "zapelo". Kako je javila HINA, "ravnateljica programa HRT-a Marija Nemčić upozorila je, međutim, da je sa 'Smogovcima' oduvijek bio problem s pravima za glazbu i špicu, ali i sa starim autorskim ugovorima prema kojima svi glumci moraju dati suglasnost za ponovno prikazivanje". Hitrec u to ne vjeruje.

Foto: HRT

- To sve sad ispada kao jedna velika zagonetka, u kojoj ima puno neistina. Problem s glazbom je riješen početkom stoljeća, kao i novi ugovori s glumcima i autorima, pa poslije toga je bilo reprize. To je sve riješeno, jedina je poteškoća u financiranju repriziranja, što za HRT ipak ne bi trebao biti problem - rekao nam je Hitrec pa nastavio:

- Mislim da bi sponzori to srdačno dočekali, takvu jednu reprizu. Mislim, ako je HRT, bez obzira ne pretplatu i moć koju ima baš, u takvom financijskom škripcu da nemaju sredstava za repriziranje serije koju nazivaju legendarnom...

"Smogovci" su posljednji put na HTV-u emitirani 2017/2018., kad je bilo prikazano svih 38 epizoda, mnogima gotovo kultne serije o dogodovštinama zagrebačke obitelji Vragec.

- Baš sam se toga sjetio sad kad je bilo izvlačenje za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Zadnji put su reprizirani 'Smogovci' kad je bio SP u Rusiji, a epizode su emitirane u vrijeme utakmica - kaže Hitrec.

Glavni problem sa "Smogovcima", koji su se počeli prikazivati 1982. i završili 1997., bio je upravo i jedan od njezinih najprepoznatljivijih aduta - prateća glazba, navodi HINA. Špicu i izlazak Smogovaca na televizijske ekrane najavljuje glazbena tema iz legendarnog američkog filma "Sedmorica veličanstvenih", autora Elmera Bernsteina, a odjavnu špicu prati tema iz "Modernih vremena", Charlieja Chaplina, u izvedbi orkestra Alfreda Newmana.

Foto: Davor Višnjić/Pixell

Tu su i ugovori s glumcima, za koje Hitrec tvrdi da su riješeni, ali prema HRT-u, nisu i opet bi ih trebalo platiti.

- Prema izračunu naknada za jedno reprizno emitiranje, prema iznosima iz 2017/2018., danas bilo bi potrebno platiti 99.281,58 eura bruto. Ovome dodajemo kako bi za troje glumaca za daljnja emitiranja trebalo sklopiti ugovore jer su prethodni ugovori bili sklopljeni samo za emitiranje u sezoni 2017/2018. Također, zbog autorskih prava na glazbu seriju je moguće emitirati samo na teritoriju RH - odgovor je s HRT-a.