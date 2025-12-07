Koliko stvarno košta repriza ‘Smogovaca’?: HRT otkrio iznos

Ponovno prikazivanje Smogovaca dopisom Programskom vijeću predložio je njihov autor - književnik, scenarist i bivši direktor HRT-a 1990.-1991. Hrvoje Hitrec, navodeći kako je ta legendarna televizijska serija "u cijelosti proizvod HRT i njegovo vlasništvo te da nema nikakvih zapreka da se Smogovci ponovno repriziraju - navodi Hina.

Foto: 24sata

Ravnateljica programa HRT-a Marija Nemčić upozorila je, međutim da je sa Smogovcima oduvijek bio problem s pravima za glazbu i špicu, ali i sa starim autorskim ugovorima prema kojim svi glumci moraju dati suglasnost za ponovno prikazivanje.

Naknadno je o tome izvijestila i članove Programskog vijeća, ne isključujući i mogućnost rješavanja tog problema koji (opet) sprečavaju eventualno reemitiranje serije.

Smogovci su posljednji puta na HTV-u emitirani 2017./2018. kad je bilo prikazano svih 38 epizoda, mnogima gotovo kultne serije o dogodovštinama zagrebačke obitelji Vragec.

No, njihova prethodna repriziranja bila su svojevrsni pilot projekt i reprezentativni primjer naknadnog rješavanja izvođačkih i autorskih prava za emisije iz Arhiva HRT-a, ali i pravne bitke za "oslobađanje" sadržaja bunkeriranog zbog korištenja snimki ili glazbe na koje netko drugi polaže prava.

Glavni problem prateća glazba, jedan od najprepoznatljivijih aduta serije

Glavni problem sa Smogovcima, koji su se počeli prikazivati 1982. i završili 1997., bio je upravo i jedan od njezinih najprepoznatljivijih aduta - prateća glazba.

Špicu i izlazak Smogovaca na televizijske ekrane najavljuje glazbena tema iz legendarnog američkog filma “Sedmorica veličanstvenih”, autora Elmera Bernsteina, a odjavnu špicu prati tema iz "Modernih vremena", Charliea Chaplina u izvedbi orkestra Alfreda Newmana.

Sve to, kako se kasnije uspostavilo, bilo je bez ikakvog reguliranja autorskih ili vlasničkih prava za njezino korištenje što je, u televizijskoj produkciji bivše države, bio čest slučaj.

Doda li se tome i da su, između ostale korištene glazbe, dogodovštine zagrebačke obitelji Vragec, a naročito njihovog "genijalca" Bonga, pratili i zvukovi legendarne skupine Kraftwerk, odnosno sample njihovog hita "The Robots", razumljiva je bila uzbuna među prisavskim ''čuvarima'' autorskih prava i njihova bojazan od potencijalnih višemilijunskih tužbi moćnih inozemnih filmskih i diskografskih kompanija.

Stoga, kako su potvrdili iz HRT-a, upravo je zbog "spašavanja Smogovaca" i uklanjanja potencijalne štete, bio pokrenut i svojevrsni pilot program reguliranja autorskih prava za neku televizijsku seriju nastalu do 1990. koji je, nakon višemjesečnog pregovaranja, bio i uspješno pokrenut i završen 2013. uoči repriziranje navedene serije.

Ujedno, to je bio i primjer na temelju kojeg su kasnije pokretani svi pokušaji naknadnog rješavanja autorskih prava za "sporne" emisije sve do donekle definiranog rješenja za djela iz Arhiva HRT-a nastalih do 1990. predstavljenog posljednjim Zakonom o autorskim i srodnim pravima iz 2021.

Neriješeno pitanje korištene glazbe do 2000. zaustavilo emitiranje vrijednih djela

Jedan od velikih problema kapitalne produkcije HRT-a bilo je neriješeno pitanje korištene glazbe u djelima nastalima prije 2000, doznaje se na HRT-u. Desetljećima je vladao mit da je glazbu koja se koristi u igranoj i dokumentarnoj produkciji dovoljno prijaviti udrugama za kolektivnu zaštitu prava. Takvo pogrešno tumačenje dovelo do toga da se vrijedna djela ne mogu emitirati, primjerice Smogovci.

Najveći problem pritom sa Smogovcima, naravno, bila je najavna špica "posuđena" od filmskog klasika Sedmorica veličanstvenih, ali i brojni glazbeni klasici korišteni kroz cijelu seriju.

"Za ovakvo korištenje potrebno je ugovoriti pravo iskorištavanja djela i dobiti izričito odobrenje od nositelja prava. Valja napomenuti da ako se i ishodi odobrenje za ovakvo korištenje djela, naknada za korištenje ne predstavlja malu stavku. No, tužbeni zahtjev, da je do njega došlo, bio bi prevelik i za HRT. Naknadno 'čišćenje' prava predstavlja pravi izazov", istaknuo je bivši HRT-ov stručnjak za autorska prava.

Zaključno, HRT je s nositeljima prava u višemjesečnim pregovorima s više kompanija dogovorio obeštećenje i ugovorio licencu na vremenski period, kako ističe Hinin izvor, od deset godina i za neograničeni broj emitiranja.

"Čišćenje'' autorskih i izvođačkih prava

Jednako tako je i za sva djela nastala prije 2000. a za koja nema ugovorena prava, s nositeljima prava dogovorio godišnju naknadu za korištenje glazbe čime je taj problem, kako ističe, bio riješen. U slučaju ''čišćenja'' autorskih i izvođačkih prava za prethodno reprizno emitiranje Smogovaca trebalo je, kako se doznaje, izdvojiti između 150.000 i 200.000 eura od kojih je oko četvrtina (oko 40.000 eura) bila namijenjena za plaćanje ''ukradene'' glazbe, a ostatak za isplatu "starih" ugovornih obaveza glumcima i autorima.

No, istekom te dogovorene licence i postojećih ugovora , repriziranje Smogovaca' opet treba platiti.

U odgovoru HRT-a navode se i iznosi.

''Prema izračunu naknada za jedno reprizno emitiranje prema iznosima iz 2017./2018., danas bilo bi potrebno platiti 99.281,58 eura bruto. Ovome dodajemo kako bi za troje glumaca za daljnja emitiranja trebalo sklopiti ugovore jer su prethodni ugovori bili sklopljeni samo za emitiranje u sezoni 2017./2018.

Također, zbog autorskih prava na glazbu, seriju je moguće emitirati samo na teritoriju Republike Hrvatske.

Zaključno, ''Smogovci'' i dalje drže svoju cijenu, ali ih se i (televizijski) ograničava samo na teritorij Hrvatske.

Foto: HRT/Vedran Peteh