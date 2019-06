Autor serije Chernobyl: 'Imajte poštovanja prema stradalima...'

Serija 'Chernobyl' oduševila je brojne gledatelje diljem svijeta, uključujući i influencere koji su posjetili to mjesto pa su objavili fotografije koje su mnogi osudili. To je na svojoj koži osjetila influencerica pod nadimkom 'nz.nik' koja je na Instagramu objavila fotku na kojoj golišava pozira u Pripjatu, dok s nje spada zaštitno odijelo.

Nakon što se 'pohvalila' objavom, pratitelji su je napali poručujući joj da pokaže poštovanje. I dok turističke agencije i vodiči 'trljaju ruke', navala posjetitelja nije se svidjela autoru serije Craigu Mazinu (48) koji je imao poruku za posjetitelje.

- Divno je što je serija Černobil inspirirala navalu turista. Da, vidio sam slike. Ako dolazite u posjet, sjetite se da se ovdje dogodila užasna tragedija. Pokažite poštovanje prema onima koji su stradali i njihovoj žrtvi - napisao je na Twitteru.

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.



If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.