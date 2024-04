Autor uvodne špice za hit seriju 'Obitelj Soprano': 'Nikad nisam pogledao niti jednu epizodu...'

'Obitelj Soprano' je uzbudljiva priča o mafijaškoj obitelji iz New Jerseyja koja je postala jedna od najgledanijih TV serija svih vremena. Ali koliko gledatelja zna da je autor prepoznatljive melodije serije zapravo čovjek iz dolina južnog Walesa? I dok američki hit ove godine slavi svoju 25. obljetnicu, on je zapanjio svojim priznanjem. Larry Love kaže da nikada nije pogledao nijednu od 86 epizoda, prenosi BBC.

- Ne, bio sam previše uplašen da to gledam da budem iskren - rekao je Love, frontmen Alabame 3 čija je pjesma iz 1997. 'Woke Up This Morning' postala uvodna špica serije.

- Ne zbog bilo čega u samoj seriji, više zbog činjenice da mrzim slušati vlastite ploče. Preveliki sam perfekcionist i uvijek na kraju pomislim: 'Oh, trebao sam taj dio napraviti drugačije'.

Ali kako je glazbenik iz Merthyr Tydfila završio u vezi s Tonyjem Sopranom i njegovim kohortama?

- Izvorno smo radili Wake Up kao 10-minutnu acid house pjesmu sa svim tim blues uzorcima - rekao je Love, čije je pravo ime Rob Spragg.

- Naša diskografska kuća odlučila ga je izdati kao singl, ali nije baš puno postigla - mislim da je stigao samo do 60. mjesta na ljestvici ili tako nešto.

Međutim, pjesma koja je inspirirana istinitim slučajem žrtve obiteljskog zlostavljanja koja je ubila svog muža, nekako je dospjela do ušiju pisca Sopranosa Davida Chasea.

Mislio je da su stihovi - 'Jutros se probudio, nabavio pištolj / Mama je uvijek govorila da ćeš ti biti odabran' - savršeni za dinamiku između Tonyja Soprana i njegove majke.

- Smiješno je što je David prvotno mislio da smo hrpa crne djece iz Bronxa, za razliku od nekog Velšanina koji se pretvara da je Amerikanac. A kad je saznao istinu, svidjela mu se, rekavši da je to toliko glupo da nekako ima savršenog smisla - nasmijao se Love.

Isprva ponuđenih 500 dolara za pjesmu, kasniji tantijemi od njezinog korištenja omogućili su pjevaču iz Brixtona i njegovim kolegama iz benda da idu dalje.

Sada 59-godišnji Love veseli se nastupima uživo diljem Ujedinjenog Kraljevstva kasnije ove godine i objavit će 'uvrnuti, ćudljivi remix' pjesme 'Woke Up This Morning' kako bi se poklopio s datumima.