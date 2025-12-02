Autor romana 'Kamen i sjena' Burhan Sönmez pisati je počeo nakon što ga je policija ranila

Treći dan 31. Sa(n)jam knjige u Istri obilježile su brojne promocije, a posebno se istaknula tribina Moć žene, na kojoj je sudjelovala gruzijska autorica Tamta Melashvili, koja je predstavila svoj roman "Kos, kos, kupina" (Hena com, prev. Laura Šakaja), priču o neudanoj ženi srednjih godina koja živi i snalazi se u gruzijskom selu. Razgovor s autoricom moderirao je Aljoša Pužar.

- Knjigu sam počela pisati na početku pandemije, upravo sam navršila 48 godina i nisam znala mnogo o sredovječnim ženama koje gotovo nisu zastupljene u književnosti i umjetnosti. Počela sam propitivati što znači biti sredovječan, jer život ide dalje - rekla je autorica.

Aljoša Pužar upozorio je na finu ironijsku distancu kojom autorica gradi lik žene koja se neprestano propituje, a koja je vrlo smirena i čiji glas imponira.

Foto: Saša Miljević/PIXSELL

- Dok sam pisala roman, pisanje je za mene bilo jako lijepo transformativno iskustvo. Kroz priču me vodio lik moje junakinje i pokazivao mi put u kojem je kreativno pisanje moguće - rekla je Tamta Melashvili.

Na tribini Bijelo i crno more sudjelovao je turski pisac Burhan Sönmez, inače predsjednik turskog PEN-a, koji je u razgovoru s Emirom Imamovićem Pirkeom i uz prijevod turkologa Alena Matkovića predstavio svoj roman "Kamen i sjena" (Fraktura, prev. Alen Matković).

Roman "Kamen i sjena" epska je saga koja pripovijeda o gotovo sto godina turske povijesti, ali donosi i priču o ljubavi, gubitku te traganju za pripadnosti i identitetom. Jedna od tema na promociji bili su društveni i politički kontekst autorova stvaralaštva.

- Logika je svake vlasti, bilo da je riječ o nacionalizmu ili nekoj drugoj politici, da politika ljudima uvijek nastoji nametnuti neku ideologiju i neko drugo pamćenje - rekao je Burhan Sönmez.

storyeditor/2025-12-01/PXL_301125_142727105.jpg | Foto: Saša Miljević/PIXSELL

Turski pisac gostovao je i na tribini Doručak s autorom, u ponedjeljak, u razgovoru s Aljošom Pužarom, koji se pisanju okrenuo nakon što je preživio policijsko ranjavanje.

- Turska policija, kojoj zahvaljujem, izazvala je moju veliku fizičku i mentalnu traumu, zbog koje nisam mogao čitati ni razumjeti što čitam, a dok sam ležao u krevetu čekajući operacije počeo sam pisati male bilješke koje su nastajale u nesanici i mraku. Kad sam došao u inozemstvo, shvatio sam da to može biti roman, a kako tamo nisam tad mogao raditi, počeo sam svoju spisateljsku karijeru - rekao je autor.

Program pulskog sajma nastavlja se i četvrtog dana, a u programu Nemiri gostovat će Damir Karakaš, koji će predstaviti novi roman “Sunčanik” (OceanMore), lirsku priču o putovanju djeda i unuka te njihovoj potrazi za vragom.