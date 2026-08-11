Prijović su odbili u restoranu na Hvaru, uslijedio je simpatičan odgovor: Oglasila se i pjevačica

Pjevačica Aleksandra Prijović s obitelji odmara na Hvaru, a njen susret s hostesom jednog tamošnjeg restorana, postao je hit na društvenim mrežama.

Naime, pjevačica i suprug Filip htjeli su popiti piće, no hostesa ih je pristojno, ali odlučno odbila i uputila u obližnje kafiće. U videu objavljenom na TikToku, hostesa je kasnije objasnila kako je restoran u kojem radi tada primao samo goste koji su željeli večerati. Priznala je da uopće nije prepoznala Aleksandru Prijović i Filipa Živojinovića jer je gledala u njihovu preslatku djecu. Učinilo joj se, kaže, da Aleksandra nije bila oduševljena njenom odbijenicom. Koga je odbila, shvatila je tek kad joj je jedan gost objasnio, što ju je potpuno šokiralo.

U videu se ispričala pjevačici i pozvala ju da dođe na piće. 'Prijo, molim te, dođi sutra na piće, ja ću vam platiti piće! Dođite kod mene, povedi djecu, molim te', kazala je djevojka u videu. Pjevačica joj je uskoro odgovorila.

- Hahahaha. Nisam se naljutilaaa! Vidimo se nekom drugom prilikom. PS. Ja častim - napisala je Prijović.