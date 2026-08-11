Novi frajer u životu Maje Šuput? Sjedila mu je u krilu i pozirala: 'Cijelu večer se kretao uz nju...'

Maja Šuput ljeto provodi radno na jadranskoj obali, a na nastupu u Baškoj Vodi, navodno je imala posebnog gosta.

Pjevačica je prošlog petka održala koncert u Baškoj Vodi gdje je njenim fanovima za oko zapeo atraktivni muškarac u pjevačicinom društvu.

Kako nam javlja čitateljica, nisu mogli ne primijetiti tetoviranog mladića koji se cijelu večer nije odvajao od pjevačice. Navodno je nakon koncerta viđen i u backstageu, a pojavila se i fotografija na kojoj mu Maja sjedi u krilu, što je izazvalo sumnje da se možda radi o novom muškarcu u pjevačicinom životu.

- Tijekom nastupa Maje Šuput u Baškoj Vodi primijetila sam zanimljiv detalj koji je privukao pažnju mnogih posjetitelja. Uz pjevačicu se cijelu večer kretao nepoznati, vrlo atraktivan mladić, a nakon koncerta viđen je i u backstageu gdje je bio u njezinom društvu - kazala nam je čitateljica.

Foto: Čitateljica/24sata

Šuput je u Baškoj Vodi održala energičan koncert po kakvima je i inače poznata, a ni ovoga puta nije propustila istaknuti figuru zanimljivim modnim odabirom. Na pozornicu se popela u vrućim hlačicama i srebrnom topiću sa šljokicama te identičnim čizmama. Na rukama je imala metalik sive rukavice, a oko struka remen s leptirom optočenim cirkonima.

- Možda nikad vrelija noć. Hvala na tulumu koji ću pamtiti - napisala je pjevačica ispod fotografija s nastupa. Maja Šuput bila je šest godina u braku s poduzetnikom Nenadom Tatarinovim, s kojim je 2021. dobila sina Blooma. Iako su se razveli u ožujku 2025., pjevačica je otkrila da su još neko vrijeme živjeli zajedno i ostali u korektnom odnosu zbog sina.

Foto: Instagram/Maja Šuput

Nakon razvoda u vezi je bila sa Šimom Elezom, 19 godina mlađim bivšim 'Gospodinom Savršenim', a njihova se veza često nalazila u središtu medijske pažnje. Šuput je ovog proljeća potvrdila da su ona i Elez prekinuli te da već neko vrijeme svatko živi svoj život.