Autorica Lesley-Ann Jones: Mick nikad baš nije bio sjajan pjevač

'Kad je 1977. zbog Jaggera ostavila zvijezdu benda Roxy Music, Bryana Ferryja, napravila je to zbog ljubavi. Članu Stonesa dala je četvero djece i 22 godine života. A on ju je, bešćutnošću koja se graniči s gmazovskom, varao i lagao čitavo to vrijeme, bio s desecima žena i ponekim muškarcem, radio štogod je i kad god je htio bez da joj posveti i malo pažnje. Jerry, ponižena, uzvratila je udarac.'

Dio je to iz prvog poglavlja knjige 'Doba Rolling Stonesa', koju je autorica Lesley-Ann Jones nazvala 'Karma'. Kroz ljubavni život Jaggera krenula je s biografijom 'najvećeg rock benda na svijetu'.

- Legendarno škrt, Jagger se za sebe izborio na sudu. Njegov dragocjeni saldo u banci je pobijedio - piše Jones.

Na naslovnici knjige stoji 'Biografija najvećeg rock benda na svijetu', a o tome je nešto rekao danas pokojni Charlie Watts. No Lesley-Ann Jones nije pisala knjigu kako bi im podigla papirnati spomenik. Naprotiv.

- To je naše pravo na slavu, je l' tako? Samo nastavite momci,bez obzira na sve... Mi smo zapravo užasan bend. Ali smo najstariji. A to ipak nešto znači, zar ne? Jedina razlika između nas i Westminsterske opatije je što mi ne radimo vjenčanja i krunidbe - rekao je jednom prilikom iskreni Watts.

U izdanju Rockmarka knjiga je izašla jučer, točno 60 godina od prvog koncerta The Rolling Stonesa. Autorica ne nabraja albume, pjesme, neke već poznate stvari. Iskusna je, već je napisala biografije, primjerice, Davida Bowieja i Freddieja Mercuryja.

- Nisam bila u blizini posvjedočiti njihovu nastanku, što me potaknulo da se vratim... na njihov prvi nastup, 12. srpnja 1962. u Marquee Jazz Clubu u londonskom Oxford Streetu. Mick Jagger je pjevao, Brian Jones i Keith Richards svirali gitare, Ian Stewart bio za klavirom, a Dick Taylor svirao je bas. A bubnjar? Još traju rasprave oko toga. Dok neki kažu da je palice držao Tony Chapman, Keith je 2010. u autobiografiji 'Život' ustrajan da je bubnjeve svirao njegov prijatelj i budući član Kinksa, Mick Avory - piše Lesley-Ann Jones.

Piše kako su se okupili, dali naziv bendu, pa kroz bivše i aktualne članove prolazi kroz povijest benda. Ima niza zanimljivih detalja, poput onoga kad su tamnoputog back-vokala iz New Yorka dva policajca maltretirala pola sata, pa kad je to čuo, Keith Richards je pozvao gradonačelnika, šefa policije (došli su na koncert) i dvojicu "nasilnika" te ih natjerao da se ispričaju Keithovu kolegi. Kaže autorica u jednom dijelu: 'Tehnički gledano, Mick nikad nije bio sjajan pjevač'.

No pred kraj je citirala i velikog Boba Dylana:

'The Rolling Stones su uistinu najveći rock’n’roll bend na svijetu i uvijek će to biti. I posljednji. Sve što je došlo nakon njih, metal, rap, punk, novi, val, bilo što... Sve možete pratiti unatrag do Rolling Stonesa. Bili su prvi i posljednji, i nitko nikad to nije radio bolje od njih'.

