Ava: 'Ljubomora je najveće zlo, ja mladima mogu biti primjer...'

Osim što je voditeljica, spisateljica, slikarica, blogerica, glumica, manekenka, pjevačica, sportska novinarka i televizijska urednica, Ava Karabatić (30) odnedavno pratiteljima dijeli i psihološke savjete. Po struci je diplomirana profesorica latinskog i talijanskog, a školovala se i za farmaceutskog tehničara.

- Mnogi me pitaju jesam li ponosna na sebe i jesam li primjer mladima... Naravno da jesam! Osoba koja je imala sve petice i koja je radi uspjeha u srednjoj školi dobila stipendiju za filozofski fakultet u Zadru, osoba za koju govore da nikad nije radila fizičke poslove iako malo njih zna da sam radila u staračkom domu što podrazumijeva brigu o starijim ljudima, okretanje i mijenjanje pelena - napisala je na društvenim mrežama samouvjerena Ava pa nastavila:

- Za džeparac sam zarađivala isključivo od davanja instrukcija što i danas radim kad imam vremena. Slikarstvo koje je u meni rođeno neću ni opisivati jer to je stvarno talent. Ne volim se hvaliti, ali jadno je kad čitam komentare da su mi slike ružne i tako dalje. izvolite vi nešto nacrtati. Grafika mi nije jača strana, iako većina kaže da je lakše nego tehnika ulja na platnu. Naravno kod mene sve ide obrnuto.

- Ne volim se pravdati jer pravo i pravda se ne poklapaju. Jadna je osoba koja mi je išla smjestiti na tako ružan način samo zato što sam mu bila konkurencija u jednom reality programu (više u mojoj autobiografiji). Ljubomora je najveće zlo, ali opet ponavljam ja nikog ne mrzim, jednostavno nemam to u sebi. Sve izjave kao da bi srušila crkvu su velike laži. A ja ovim putem želim zahvaliti svima koji me podržavate i pratite moj rad od početka pa čak i hejterima jer sam skužila da su oni najveći fanovi. Oni najviše gledaju i prate moj život tako da se i njima puno zahvaljujem i šaljem pusice - zaključila je Ava.

Karabatić sebe smatra 'živim afrodizijakom', a svaki dan obavezno popije jednu čašu vina koja, kako kaže, itekako povećava seksualnu želju.

- Afrodizijak je jedan veliki porok, ali to ne mora značiti da je nešto loše. Što je to kada ti se podigne seksualna želja, kada vodiš ljubav, kada osjetiš kontrakciju mišića? To su sve poroci, nisu samo kocka, cigarete i alkohol - rekla nam je nedavno Ava i priznala da joj je seks jedna od najvažnijih karika u vezi.

- Pričamo o nečemu što je bitno kako ne bi došlo do razvoda i prevara. Vođenje ljubavi je jako važno. Kada me pitaju koliko mi je strast bitna, bitna je 85 posto - priznala je.

S obzirom na to da je aktivna na društvenim mrežama, nedavno je svojim obožavateljima najavila da će se samo za njih 'skinuti do gole kože i onda golišavu fotografiju objaviti na Instagramu. Pola sata ranije maloljetne pratitelje čak je pozvala da je otprate kako ne bi gledali 'nedozvoljene' fotografije. Ipak, od golih fotografija na kraju nije bilo ništa, a sve je objasnila na svom blogu.

- Zar ste stvarno mislili da ću objaviti golu fotografiju? Nikad u životu ne bih javno objavila svoje intimne dijelove bez stikera. Uvijek se dovodi u pitanje moral, ali što je zapravo moral. Ja bih za sebe rekla da pripadam u skupini u kojoj je moralno ono što je za mene prihvatljivo, dok neprihvatljivo prokazuje kao nešto nemoralno, praveći se da za takvu razdiobu postoje kriteriji viši od skupnih (ili samo hegemoni) interesa pojedine skupine. Želim objasniti da moral nije nešto što ima svoju definiciju jer svaki pojedinac shvaća drukčije taj pojam - napisala je ljutita Karabatić.

