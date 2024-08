Ava: 'Tata mi se bori za život'

Moj otac se trenutno nalazi u bolnici nakon što je doživio zatajenje srca. Mojoj majci i meni su ovo najteži trenutci, znate svi koliko sam povezana s ocem, a sada se nalazim pored njega u ovom teškom trenutku, napisala je bivša reality zvijezda Ava Karabatić (36) u subotu na društvenim mrežama.

Dodala je kako je njezin otac Ivica bio uz nju u najtežim trenucima.

- Moj tata mi znači sve na svijetu. On je bio uz mene i kada sam se ja suočavala s vlastitim demonima. Moja borba s alkoholizmom dovela me do ivice, ali uz njegovu podršku i ljubav uspila sam da pronađem snagu da nastavim dalje - priznala je pa nadodala:

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Sada, dok se on bori za svoj život, osećam duboku tugu, ali i zahvalnost što mogu biti tu za njega, kao što je on bio tu za mene. Nadam se da će prebroditi ovo, kao što smo prebrodili mnoge druge teškoće zajedno.