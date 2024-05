Avril Lavigne o bizarnoj teoriji da ju je zamijenila dvojnica: 'To je jednostavno smiješno...'

Pjevačica Avril Lavigne (39) komentirala je teorije zavjere o njoj, koje već godinama kruže društvenim mrežama. Brojni njezini obožavatelji tvrde da je pjevačica preminula 2003. godine te da ju je tada zamijenila dvojnica Melissa Vandella.

- Mislim, meni je to jednostavno smiješno. S jedne strane, jedni kažu: 'O, moj Bože, izgledaš potpuno isto. Nisi ostarjela ni dana', a drugi ljudi onda govore da postoji teorija zavjere da to nisam ja - rekla je u podcastu 'Call Her Daddy' pa dodala:

- Iskreno, nije to tako loše. Moglo je biti i gore, zar ne? Mislim da sam dobila dobru teoriju. Ne osjećam to kao nešto negativno. Nije ništa jezivo.

Variety 2021 Music Hitmakers Brunch | Foto: OConnor / AFF-USA.com

Voditeljica Alex Cooper i Avril su se smijale teoriji, a Lavigne je tada dodala: 'Očito je da sam ja ja, to je tako glupo'.

Teorija se pojavila već početkom 2000-ih godina, kada su brojni isticali da je Avril angažirala dvojnicu kako bi ju zamijenila na javnim nastupima jer je ona bila iscrpljena. Pjevačica je 2002. godine objavila album 'Let Go', a obožavatelji tvrde da je godinu dana nakon objave albuma preminula.

THE CANADIAN PRESS 2023-03-13 | Foto: TIMOTHY MATWEY/PRESS ASSOCIATION

Podsjetimo, Avril ove godine prvi put stiže u Hrvatsku. U pulskoj Areni nastupit će 17. lipnja 2024. godine, u sklopu turneje povodom promocije albuma 'Love Sux'.