Avril Lavigne pokazala je što je sve radila nakon koncerta u Puli

Nakon što je u ponedjeljak odradila koncert u pulskoj Areni, kanadska pjevačica Avril Lavigne (39) otišla je u obilazak Istre. Snimila je za društvene mreže kako uživa u pogledu na more i zvukovima valova.

Foto: Instagram/screenshot

Otkrila je i kako je posjetila Rovinj. Podijelila je fotografiju crkve sv. Eufemije.

Foto: Instagram/screenshot

Kraljica pop-punka nastupila je u Puli u sklopu velike svjetske turneje 'The Greatest Hits Tour'. Brojnim obožavateljima pjevala je svoje najveće hitove, među kojima su Sk8er Boi, Complicated, When You're Gone, My Happy Ending, Girlfriend i mnogi drugi. Bio je to njezin prvi koncert u Hrvatskoj.

- Velika mi je čast što nastupam na ovakvom povijesno važnom mjestu, a sada idemo svi zajedno stvoriti djelić povijesti - rekla je Avril na početku koncerta.

Pula: Avril Lavigne nastupila u Areni | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL