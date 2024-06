FOTO Avril Lavigne nastupila u pulskoj Areni: 'Hrvatska, idemo zajedno stvoriti djelić povijesti!'

Kraljica pop-punka Avril Lavigne nastupila je u ponedjeljak navečer u pulskoj Areni u sklopu velike svjetske turneje "The Greatest Hits Tour”, bio je to njen prvi koncert u Hrvatskoj. Nakon prošlotjednog nastupa svjetske megazvijezde Dua Lipe, popularna Kanađanka drugo je poznato ime koje je nastupilo pred pulskom publikom ove godine.

17.06.2024., Pula: Avril Lavigne nastupila u krcatoj pulskoj Areni. | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Lavigne je stigla u Hrvatsku na krilima uspjeha svog najnovijeg albuma “Love Sux” koji je završio pri vrhu top lista Europe, Amerike, Kanade, Japana, Australije, te pokupio mnoštvo pozitivnih kritika, postavši tako njen najbolje ocijenjen album do danas. Kao gosti na albumu pojavljuju se Machine Gun Kelly, Blackbear, Yungblud, Mark Hoppus iz Blink-182, te Travis Barker kao jedan od producenata albuma.

Pulska Arena je time imala čast ugostiti je na jednom od rijetkih samostalnih koncerata, jer na ostatku europskog dijela turneje nastupa, skoro pa isključivo, na festivalima.

- Dobra večer Hrvatska, ovo je prvi put da sam ovdje. Velika mi je čast što nastupam na ovakvom povijesno važnom mjestu, a sada idemo svi zajedno stvoriti djelić povijesti - riječi su kojima je Avril Lavigne pozdravila raspoloženu publiku u Areni.

Lavigne je u svijet glazbe ušla sa 16 godina, kada je potpisala prvi ugovor s izdavačkom kućom, da bi već sa 17 objavila album prvijenac "Let Go" i to 2002. godine koji je sa 16 milijuna prodanih primjeraka, postao najprodavaniji kanadski album te osmi najprodavaniji 21. stoljeća.

Album je iznjedrio legendarne hitove poput "Complicated", "Sk8er Boi" i “I’m With You” koji su poharali svjetske ljestvice, porušili rekorde i donijeli Avril mnogobrojne nominacije. Osim što je prodala 40 milijuna albuma diljem svijeta, zabilježila je osam nominacija za nagradu Grammy te osvojila osam Juno nagrada, po jednu MTV Music Awards i BRIT Music Awards nagradu.

Zaslužila je mjesto u Top 10 na Billboardovoj ljestvici “Best of the 2000s” i drži Guinnessov svjetski rekord kao “najmlađa solo izvođačica na vrhu britanske ljestvice”, dok je “Girlfriend” postao prvi glazbeni video koji je dosegao sto milijuna pregleda na YouTubeu.