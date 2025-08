Axl Rose stigao u Lijepu Našu: 'Oduševili su ga vino i mjesto, a posebno mamini slanci i rajčica'

Riječi su to poduzetnika Davorina Štetnera, koji je u utorak ugostio Axla Rosea, pjevača velikih Guns ‘N Rosesa. Ugostio ga je u Jastrebarskom, a posjetili su i Rimčev kampus u Svetoj Nedelji...

- Pozvao sam ga na utrku Formule 1 u Budimpešti ovog vikenda, a tad mi je rekao da bi volio vidjeti Bugatti Rimac kampus jer sam mu prije nekoliko mjeseci pričao o tome, a i gledao je epizodu Top Geara! Nazvao sam Matu Rimca koji je sve brzo organizirao. Bili smo u tvornici, vozio se u Neveri do Jaske, pogledao je proizvodnju Bugatti Tourbilliona, bio je oduševljen - ispričao nam je Štetner.

Foto: Privatni album

Prilika je to koja se ne propušta, pa ga je odveo u svoj jaskanski dom, fotografirali su se ispred reprezentativnog dresa Luke Modrića, upoznao je Axl i obitelj...

- Da, suprugu Ines već je upoznao nakon koncerta u Budimpešti, ali sad je upoznao i sinove, Nou koji je rođen na isti dan kao i Axl, te starijeg Vilija. On je pak bio posebno uzbuđen jer dosta sa mnom sluša Gunse - dodao je Štetner.

Jaskanski je kraj poznat po vinima, pa je tako sljedeća stanica za cijelo društvo bila vinarija Tomac. Za slavnoga gosta nije bio problem otvoriti podrume, napraviti prezentaciju, logično i degustaciju. Otkrio nam je Štetner kako Rose nije pio samo rose.

Foto: Privatni album

- Ne, kušali smo dosta toga. Obitelj Tomac moji su dugogodišnji prijatelji, otvorili su probrane boce i berbe. Najviše su mu se svidjeli 'Dvije zime', to je crno vino, i 'Rockstar', biodinamičko. Šalili smo se kako smo mi za stolom imali dvije rock zvijezde. Nazvao sam i Tihomira iz 'Meat the king', on nam je pekao meso. Axl i ekipa bili su oduševljeni hranom, vinom i mjestom, ali poseban dojam ostavili su slanci moje mame Željke te domaći paradajz! Bilo je super, zbog toga i jest potrajalo do sitnih noćnih sati, ali tako je i obično s njime jer je zanimljiv, načitan tip velike širine tema - objašnjava poduzetnik.

Bio je Štetner nedavno na njihova tri koncerta u sklopu turneje 'Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things' (Jer ono što želiš i ono što dobiješ su dvije potpuno različite stvari).

- Bilo je zaista posebno jer sam s njima bio na stageu koji je golem. To je zaista fascinantno, kad izađete pred 60.000 ljudi i počne cijeli taj show. To je baš nezaboravno iskustvo, ali ipak moram istaknuti Beogradsku publiku, među kojima je bilo i puno Hrvata, a koja je bila fenomenalna. I divim se Axlu, u tim godinama imati toliko energije, skakati i pjevati na pozornici, i onda to još ponavljati svakih nekoliko dana... Svaka mu čast - ispričao nam je Davorin.

Foto: Privatni album

Planova ima napretek, Štetner vjeruje kako će Axl Rose uskoro opet doći u Hrvatsku, u 'njegov' kraj. Sviđaju mu se projekti u kojima je Štetner uključen, a posebno investicija u trkaću stazu Croatia Ring, no detalje zasad ne želi previše otkrivati.

Hrvatski poduzetnik i pjevač Gunsa upoznali su se prije dvije godine u Las Vegasu. Od tada mu je Rose bio gost na nekoliko utrka Formule 1, počevši od one u Las Vegasu. Nastavili su se družiti, ne samo po automobilističkim 'boxovima'...

Opisao je sve to u statusu Štetner 2023. Kako kaže, bio mu je to jedan od najsretnijih dana u životu.

Foto: Privatni album

- U Formuli 1 sam zadnjih 12 godina, otkad sam kupio medijska prava 2011. Jučer mi je bio definitivno najbolji dan i najbolja priča ikad! Oduvijek slušam Guns N' Roses, a dobar prijatelj jučer me zove u Mercedesovu garažu i kaže da ima gosta iznenađenja za mene! Dođem u garažu, a kad tamo AXL ROSE! - pisao je oduševljeno Štetner pa nastavio:

- Proveo sam ga po F1 Paddocku i gridu, upoznao ga s mnogima u F1, proveli smo nezaboravnih par sati uz vrhunsku zezanciju, insiderske priče, završili na partyju s Leonardom DiCapriom te se rastali rano ujutro. Ne samo da je Axl vrhunski, zabavan, inteligentan lik, već sam sretan što ga od jučer mogu nazvati prijateljem!