Azelma iz 'Superpara' o nevjeri u braku: Bilo je suza i boli, bolje bi mu bilo da se više ne ponovi!

U braku smo 16 godina i mislim da tajna uopće ne postoji. Bitno je kroz život gledati sve pozitivno i svaki dan se boriti jer naš brak kao i svaki drugi ima i uspona i padova, ali mi smo tu da jedno drugo podignemo i nastavimo dalje i onda kad se čini da je najgore i da više ne možeš, pričaju nam Azelma (35) i Ismet (33) Žerić iz 'Superpara'. Iako su u braku dugi niz godina, iskrenu su priznali da su u braku imali uspone i padove, a sada su nam ispričali više o tome.

Ovaj par dolazi iz Bihaća, a u dugom braku dobili su dvoje djece koji sada imaju 12 i 14 godina.

- Djeca su nam podrška ogromna, a sin pogotovo koji je preponosan na nas što sudjelujemo u Superparu koji je i sam gledao sa svojom mamom - objasnila nam je Azelma.

Foto: RTL

U prvoj su se epizodi istaknuli zbog svoje iskrenosti, a pitali smo ih kako se oni razlikuju od drugih parova.

- Ne poznajemo još uvijek dobro ostale parove, ali vjerujem da ćemo biti mala iznimka zbog naše iskrenosti o svemu što nas je snašlo u životu - od loših do dobrih stvari. Mi smo otvoreni i podijelimo neke osobne stvarima s ostalima ma koliko to nekima izgledalo loše, ali to je dio našeg života - objasnio nam je ovaj par.

Foto: RTL

Oni su rekli i kako je u njihovom odnosu bilo i uspona i padova, a njihov brak preživio je čak i preljub.

- Što se tiče prevare u našem braku, pa vjerojatno ćemo dobiti negativne komentare na takvo iznošenje u javnost. Ne mogu zaista reći da je to nešto čime se čovjek može ponositi, ali mogu se ponositi time što smo uspjeli i takvo nešto nadići i nastaviti dalje. Mislim da mnogo toga ima oko nas, samo što je najlakše osuditi drugog i gledati neku negativnu stranu. Ja nisam takva, borac sam kroz život i izborila sam se i s tim - rekla je Azelma.

Probleme su Azelma i Ismet prebrodili, kažu nam, tako što su išli dan po dan, a priznaju da je bilo teško.

- Jako teško je bilo, dosta suza, boli i svađe, ali sve se može kad čovjek hoće. Na greškama se uči. Sve je to sada iza nas. I bolje bi mu bilo da se ne ponovi - govori nam Azelma.

Foto: RTL

U dosta stvari, kažu nam Azelma i Ismet, su čista suprotnost, ali da ih suprotnosti i spajaju. Otkrili su i tko ima zadnju riječ u njihovom braku:

- Što se tiče našeg braka i toga ima li netko glavnu riječ, pa mislimo da ne. Opet sve ovisi od situacije do situacije. Ali u dosta toga mislim da mi žene vodimo glavnu riječ.

Foto: RTL

Ako pobjede, kažu, nagradu će potrošiti na njihovu djecu.

- Sigurno ćemo je potrošiti na našu djecu kao i sve do sada zato što njima najviše želimo priuštiti - rekli su nam za kraj.

Foto: RTL

