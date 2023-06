U 'Superparu' opet komentirali povratak Karmele i Tomislava: Ona se okreće kako vjetar puše

Stigao je finalni tjedan 'Superpara', a natjecatelji su započeli dan razgovorom o svom putu do zadnje faze showa.

- Lijepo je znati da si tu i boriti se za titulu Superpara i nagradu s još dva para. Prvi cilj nam je bio da ne ispadnemo prvi, drugi da dođemo do pola, a treći da idemo u finale. Sad jesmo u finalu i sad je cilj pobijediti - rekao je Tomislav.

- Naš put od početka do sada bio je katastrofa - istaknula je Karmela kroz smijeh.

Filip i Anamarija komentirali su da nisu svjesni da su u finalu.

- Baš je brzo prošlo. Proletjelo je - rekli su, a Filip je priznao da je mislio da će doći do finala.

- Bili smo malo izgubljeni kad smo došli. Za Ismeta i Azelmu sam od početka pretpostavljala da će doći do finala - rekla je Anamarija.

Opet su se dotaknuli Tomislava i Karmele, odnosno njihovog povratka u kuću. Netko ima više sreće, netko manje. Karmela se okreće kako vjetar puše, rekla je Anamarija.

Tomislav i Karmela prisjetili su se da su dobili poziv za povratak u 'Superpar' na njegov rođendan.

- Poklonjenom konju ne gleda se u zube - istaknuo je Tomislav.

Azelma je priznala da nije vjerovala da će nju i Ismeta uopće zvati u show.

- Ipak smo iz druge države i tu je hrpa prijava. I onda su nas zvali. Prvi dan u showu činio mi se nestvarnim jer sam to gledala na televiziji i voljela sam to gledati i odjednom ja sam tu. Pitala sam se je li to moguće - ispričala je.

Ismet je istaknuo da ga je od početka gurala želja za pobjedom.