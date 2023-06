Filip nije oduševljen finalistima: Prije ću umrijeti nego dopustiti Karmeli i Tomislavu da pobijede

I dok su Anamarija i Filip te Anamarija i Drago zazivali pravdu i bodrili jedni druge u naumu da izbace Karmelu i Tomislava iz 'Superpara', Azelma i Ismet nisu bili nimalo zabrinuti jer su oni već zauzeli mjesto u finalu.

- Možda im je bolje svima ispasti nego ići u finale jer ćemo mi pobijediti pa će im biti još gore - rekla je Azelma u šali.

Foto: RTL

- Jedva čekam poslije pobjede dati izjavu - samouvjereno je pričao Drago prije izazova.

Davor i Tina pričali su Anamariji i Filipu kako je njima bilo kad su bili u showu te da im je bio prioritet da pobijede, a ne sklapaju prijateljstva te im poželjeli sreću u izazovu. Izazov se zvao 'Daj griz!' a Anamarija i Filip bili su razočarani što će morati jesti, a ne boriti se u ringu, na primjer.

- Borba za život s kobasicama - rekao je Tomislav, a potom im je Enis objasnio kako parovi jedni drugima spuštaju kobasice koje su im visjele iznad glave, a trebali su ih pojesti do crnog prstena i smjeli su tražiti vode.

Foto: RTL

Tko će toliko mesa pojesti? Inače mi meso i ne paše, rekla je Anamarija Dragina, a Filip dodao da su mu salame odvratne.

Azelma je odmah komentirala kako to Drago neće moći zato što je gadljiv, a Karmela i Tomislav nisu uopće razmišljali jesu li kobasice masne, slane ili neslane, nego su samo jeli. Drago se cijelo vrijeme bojao da će povratiti, a nije ni Anamariji Filipovoj bilo lako jer nikako nije mogla progutati kobasicu.

- Kobasice su bile loše, kao i količina, sve mi nije pasalo - rekao je Drago koji je tražio kantu.

Foto: RTL

- Baš je bio životinjski izazov! Probudio je vukove u nama - komentirali su Karmela i Tomo koji se nisu obazirali ni na što, nego su samo jeli, što je stvaralo nervozu kod Filipa.

Ja sam samo čekao da netko pojede samo da stanemo, rekao je Drago, a na to nisu morali dugo čekati zato što su Karmela i Tomislav sve pojeli i završili prvi.

Foto: RTL

- Unio sam tjedni unos masti, sad postim narednih šest, sedam dana - rekao je Tomislav, a Drago dodao:

Mislio sam da su mi zmije nešto najodvratnije i najgore u životu, ali od danas obećavam svi gledateljima i svojoj ženi - kobasice više probati neću.

Karmela i Tomislav izborili su pravo da ostanu u kući, a u eliminacije su išli Anamarija i Filip te Anamarija i Drago.

Foto: RTL

- Dobili smo šansu i zgrabili smo je objeručke. Nije bilo zezancije, taj zadak je bio ili jesi ili nisi - ponosni su bili bilderi, no neki nisu mislili tako.

- Varalice izborili imunitet - komentirala je Anamarija, a s njom se složio njezin suprug.

- Imali su sreće više nego mi. Kao mačke, imaju devet života - dodao je Drago.

Foto: RTL

- Jedino što nas u životu muči je nepravda i to se sad brutalno dogodilo i mi se moramo sad naučiti nositi s tim - zaključila je Anamarija Filipova.

Kad su se vratili kući, nastavili su razgovarati o zadatku. Drago je još jednom ponovio kako se on ne bi vratio da ga izbace iz kuće s čime se složila i njegova supruga.

- Ako me netko četiri puta izbaci u eliminacijama, smatrala bih da nemam podršku ukućana i bilo bi mi neugodno vratiti se - rekla je.

Foto: RTL

Stari parovi komentirali su da je baš sve kako treba biti i fair play, a Filip je objasnio da će prije umrijeti nego dopustiti im da pobijede.

Ako mi ostanemo kako će njih biti sram, rekao je Filip, no njegova je supruga zaključila da oni nemaju srama.

Foto: RTL

Kasnije su svi sjeli u dnevnu sobu, a Filip je nastavio s objašnjavanjem Karmeli i Tomislavu da ne zaslužuju finale, gdje su završili srećom.

Foto: RTL

- Tomo, protiv tebe fakat nemam ništa, ti si mi toliko drag, predobar si čovjek, ali protiv tebe, Karmela, oprosti. Cijeli show zazivaš neku pravdu, neku fer igru, znamo da ste varali u nekim stvarima - rekao je Filip i rekao kako je Tomislav varao na zajedničkom izazovu kad su imali maske, točnije, Filip misli da je dignuo masku i vidio gdje hoda po poligonu.

Mi smo dobili priliku; mi tu priliku nismo nikoga tražili, niti inzistirali na tome, pokušala mu je objasniti Karmela dok je Filip nastavio govoriti kako nije časno da oni odlučuju o njima jer Karmela nije prošla nijedan ženski izazov, a i provlačili su se tijekom cijelog showa.

Foto: RTL

- Karmela je moju Anu napala dva puta i cijeli show zaziva neku pravdu, neko poštenje, neku fer igru, a nije fer! Većina ukućana imala je problem s Karmelom, a ne s njim. Dečko je dobar, ali dečko je slijep, on ne vidi što sve ona radi - zaključio je Filip i nastavio o varanju.

Tomislav je rekao da to nije istina, a Karmela dodala da mu je Enis poslije izazova skidao povez. Previše želi istjerati pravdu, komentirala je Azelma Filipa i dodala da bi se i ona vratila da su je zvali.

Foto: RTL

Počele su eliminacije i Azelma i Ismet svoju su narukvicu dali Anamariji i Filipu, a Drago je bio uvjeren da će dati njima. Mislim da mu žena odlučuje više nego on koliko god on glumi frajera, objasnio si je njihovu odluku.

Foto: RTL

Karmela i Tomislav svoju su narukvicu dali Anamariji i Dragi, ali on je komentirao kako to nije ni doživio samo je čekao da sve završi.

- U finalu, iskreno, nisu ostali najjači - Anamarija da, ali Filip ne - rekao je Drago, a Anamarija dodala da ni Azelma nije fizički jaka kao Ismet.

Slijedi finalni ciklus pa nitko više neće biti u sivoj sobi, a Drago se ljutio i dalje. Razočaran sam, muče me te stvari, ta pravila i to sve i ne mogu vjerovati da su ovi u finalu. Sad bi bilo najveća fora da Karmela i Tomislav osvoje finale, rekao je, a Anamarija je rekla da im to i želi.

- Najradije bih sad ušao u boravak i urlao, porazbijao sve - rekao je Drago, a Anamarija mu je rekla da s tim ništa ne bi postigao.

- Parovima koji su ostali u kući poručujem da se bore i da to bude fer, da pokažu svoje pravo lice na početku ciklusa, a ne na kraju i da Ismet i Azelma pobijede - zaključio je Drago i dodao kako supruga i on nikad ne bi voljeli biti par poput Anamarije i Filipa.