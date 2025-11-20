Azija im večeras kroji sudbinu: Jedan pogrešan rez nekoga će koštati ostanka u 'MasterChefu'

U trećoj fazi stres testa u kojem sudjeluju Egon, Jurica, Renata i Ivan naglasak će biti na azijskoj kuhinji i replici jela južnokorejskog kuhara Cheolhuija Leeja. Stres test je u prošloj epizodi započeo prepoznavanjem vrsta čajeva, pri čemu je vrijeme bilo ograničeno na svega dvije minute. Upravo u tom početnom ispitivanju osjetila, Vjekoslav se istaknuo i time je njegovo sudjelovanje u stres testu završilo, ostavljajući ostale da nastave dalje kroz sve kompleksnije kuhinjske zahtjeve.

Nakon početnog testiranja, sudionici će zakoračiti u svijet azijske čajne tradicije te se suočiti s filozofijom koja nadilazi samu pripremu napitka. Gostujući mentor Cheolhui Lee približit će im korejski pristup pripremi hrane, dok će se oni boriti s tehnikama koje još nisu koristili.

Fizički aspekt rada u kuhinji postat će jasniji nego ikada, posebno uz stroge zahtjeve mjerenja svakog komada namirnice koja se stavlja na tanjur. Bit će im poručeno: 'Dva puta mjerite, jedanput režite', a taj će savjet imati posebnu težinu u trenutku kada ravnala postanu jednako važna kao noževi.

U završnoj fazi bit će potrebno replicirati kompleksno jelo inspirirano carskim receptom. Antonija će s dozom samouvjerenosti reći: 'Ivan sam u sebi sadrži ravnalo, tako da mislim da mu ravnalo ni ne treba', dok će Jurica istaknuti važnost tehnike rezanja: 'Naučio sam da ne treba sve previše začinjavati i da je preciznost bitna u kuhinji, nije mi strano ni da zbog toga koristimo ravnala. Ubio sam se u tehnikama rezanja.'

Renata će se suočiti s vlastitim ograničenjima i zaključiti: 'Ako je ovo moje zadnje kuhanje, došla sam do top 13. Teško je bilo rezati papriku i dobiti da je jednaka sa svih strana'.

Ivan će sažeti kuhanje po azijskom principu riječima: 'Osjećaji su mi pomiješani, zadovoljan sam što sam napravio sve komponente, a nisam zadovoljan što nisu sve ispale savršeno', dok će Egon naglasiti napredak u preciznosti: 'Vjerujem da je jelo moglo biti i ljepše posloženo, ali za nekoga tko nema toliko iskustva u preciznom slaganu, mislim da sam bio prilično dobar'.

Za koga će večerašnje kuhanje biti i posljednje, ne propustite pogledati u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV!