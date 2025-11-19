'MasterChef' kandidati su pred izazovom koji izgleda prilično opuštajuće, ali skriva zamke

U nadolazećem izazovu kandidati 'MasterChefa' suočit će se s temom koja na prvi pogled djeluje smirujuće, no ispod površine skriva niz zamki i zahtjeva. Vjekoslav, Renata, Ivan, Egon i Jurica sudjelovat će u stres testu koji će se odvijati u tri faze i u kojem će se testirati njihova sposobnost povezivanja pića s jelom, a ovoga puta na repertoaru će biti čaj.

U prvoj fazi natjecatelji će imati samo dvije minute da prepoznaju što više različitih vrsta čajeva. Bit će to trenutak u kojem se neće testirati nepce, već intuicija te poznavanje aroma.

Ivan će priznati da se nada najboljem, ali da je svjestan izazova koji ga očekuje: 'Očekujem da će stres test biti težak i zanimljiv i nadam se da ću se uspjeti spasiti u prvoj fazi.' Egon će pristupiti s fokusom na izvedbu, bez dodatnog pritiska: 'Stres test samo želim odraditi. Dat ću svoj maksimum, pa kako god to ispalo.'

U drugoj fazi pozornost će se usmjeriti na Aziju, kolijevku čaja. Kandidati će imati priliku upoznati se s korejskom ceremonijom pripreme čaja koju će im predstaviti gost emisije, glavni kuhar južnokorejske ambasade, Cheolhui Lee. Tijekom prezentacije, Lee će podijeliti i filozofski okvir iz kojeg proizlazi korejski odnos prema prirodi i čaju: 'Ovo je stres test, ali bez stresa. U korejskoj kulturi dijelimo stvari iz prirode na dva dijela. Slijedeći našu filozofiju dijelimo ih na jin i jang, oni se dijele na dobro i zlo, ali i na mirnoću i nemir, lijevo i desno, žensko i muško...' Ivan će se pritom suočiti s neočekivanim izazovom, teškoćama pri sjedenju u korejskom stilu, zbog čega će nasmijati ostale kandidate.

Renata će pred izazov stati s dozom samokritičnosti i sumnje: 'Voljela bih da me danas znanje više posluži nego neznanje. Pitam se je li moje kuhanje dobro. Jer kad pet puta završiš u stres testu, onda to malo djeluje demotivirajuće.' Vjekoslava će pak najviše mučiti nepoznato: 'Ne bih volio da u stres testu budu škorpioni, a prvo mi pada da bude tiramisu.'Jurica će u ovaj izazov ući odlučno i s jasnim ciljem: 'Pokazat ću da je moja pregača bijela a ne crna.'

Kako će se kandidati u stres testu nositi s pritiskom pod temom koja nosi mir, a traži preciznost, ne propustite pogledati u novoj epizodi 'MasterChefa'.

