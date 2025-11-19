Obavijesti

Show

Komentari 0
MIR ILI PRITISAK?

'MasterChef' kandidati su pred izazovom koji izgleda prilično opuštajuće, ali skriva zamke

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
'MasterChef' kandidati su pred izazovom koji izgleda prilično opuštajuće, ali skriva zamke
5
Foto: Nova Tv

Čaj je tema stres testa koji će ih provesti kroz tri faze, od prepoznavanja aroma do korejske čajne ceremonije, a samo oni najprecizniji će uspjeti izbjeći eliminaciju, a od kandidata se traži iznimno velika preciznost

U nadolazećem izazovu kandidati 'MasterChefa' suočit će se s temom koja na prvi pogled djeluje smirujuće, no ispod površine skriva niz zamki i zahtjeva. Vjekoslav, Renata, Ivan, Egon i Jurica sudjelovat će u stres testu koji će se odvijati u tri faze i u kojem će se testirati njihova sposobnost povezivanja pića s jelom, a ovoga puta na repertoaru će biti čaj.

Foto: Nova Tv

U prvoj fazi natjecatelji će imati samo dvije minute da prepoznaju što više različitih vrsta čajeva. Bit će to trenutak u kojem se neće testirati nepce, već intuicija te poznavanje aroma.

TEŽAK ZADATAK Kandidati MasterChefa morali su savršeno sljubiti vina s mesom, a samo neki su uspjeli
Kandidati MasterChefa morali su savršeno sljubiti vina s mesom, a samo neki su uspjeli

Ivan će priznati da se nada najboljem, ali da je svjestan izazova koji ga očekuje: 'Očekujem da će stres test biti težak i zanimljiv i nadam se da ću se uspjeti spasiti u prvoj fazi.' Egon će pristupiti s fokusom na izvedbu, bez dodatnog pritiska: 'Stres test samo želim odraditi. Dat ću svoj maksimum, pa kako god to ispalo.'

Foto: Nova Tv

U drugoj fazi pozornost će se usmjeriti na Aziju, kolijevku čaja. Kandidati će imati priliku upoznati se s korejskom ceremonijom pripreme čaja koju će im predstaviti gost emisije, glavni kuhar južnokorejske ambasade, Cheolhui Lee. Tijekom prezentacije, Lee će podijeliti i filozofski okvir iz kojeg proizlazi korejski odnos prema prirodi i čaju: 'Ovo je stres test, ali bez stresa. U korejskoj kulturi dijelimo stvari iz prirode na dva dijela. Slijedeći našu filozofiju dijelimo ih na jin i jang, oni se dijele na dobro i zlo, ali i na mirnoću i nemir, lijevo i desno, žensko i muško...' Ivan će se pritom suočiti s neočekivanim izazovom, teškoćama pri sjedenju u korejskom stilu, zbog čega će nasmijati ostale kandidate.

AROMATIČNI ZADATAK Kandidati u MasterChefu morat će spariti jela s vinima u novom izazovu: 'Crno mi je najdraže'
Kandidati u MasterChefu morat će spariti jela s vinima u novom izazovu: 'Crno mi je najdraže'

Renata će pred izazov stati s dozom samokritičnosti i sumnje: 'Voljela bih da me danas znanje više posluži nego neznanje. Pitam se je li moje kuhanje dobro. Jer kad pet puta završiš u stres testu, onda to malo djeluje demotivirajuće.' Vjekoslava će pak najviše mučiti nepoznato: 'Ne bih volio da u stres testu budu škorpioni, a prvo mi pada da bude tiramisu.'Jurica će u ovaj izazov ući odlučno i s jasnim ciljem: 'Pokazat ću da je moja pregača bijela a ne crna.'

MASTERCHEF Krunoslav osvojio karticu imuniteta spajajući nespojivo: ajvar, linoladu, čili, svinjetinu...
Krunoslav osvojio karticu imuniteta spajajući nespojivo: ajvar, linoladu, čili, svinjetinu...

Kako će se kandidati u stres testu nositi s pritiskom pod temom koja nosi mir, a traži preciznost, ne propustite pogledati u novoj epizodi 'MasterChefa'.

Foto: Nova Tv

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Meri Goldašić: Da, razvodim se!
KRAJ BRAKA

Meri Goldašić: Da, razvodim se!

Influencerica je na svojim društvenim mrežama objasnila kako do razvoda nije došlo zbog 'jedne velike stvari', nego 'puno malih trenutaka'...
FOTO Svi su gledali u nauljene noge naše misice. Kasnije izašla u zelenoj tanga kombinaciji!
LIJEPA LAURA

FOTO Svi su gledali u nauljene noge naše misice. Kasnije izašla u zelenoj tanga kombinaciji!

U sklopu izbora za Miss Universe, kandidatkinje za prestižnu titulu prošetale su pistom u nacionalnim kostimima. Među njima je bila i hrvatska predstavnica koja je oduševila u kreaciji domaćeg dizajnera, a kasnije i u bikiniju...
Meri Goldašić se razvodi. Evo kako se mijenjala. Smršavjela je, imala je estetske zahvate...
POZNATA INFLUENCERICA

Meri Goldašić se razvodi. Evo kako se mijenjala. Smršavjela je, imala je estetske zahvate...

Popularna influencerica Meri Goldašić (31) je potvrdila da se razvodi. Javnost ju je upoznala u showu 'MasterChef', gdje je pokazala svoje kulinarske sposobnosti, a od tada je prilično promijenila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025