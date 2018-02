Baban i Knešaurek: 'Od maski i depilacije u showu ne strepimo'

Zanimljive maske, nevjerojatne transformacije i novih osmero kandidata čekaju nas u petoj sezoni zabavnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato' koja se uskoro počinje prikazivati na Novoj TV. Među kandidatima su pjevači, glumci, TV voditelji te glumci koji su utjelovili ljubavni par iz 'Zlatnih dvora' Katarina Baban (29) i Matko Knešaurek (32).

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Što vas je privuklo u show 'Tvoje lice zvuči poznato'?

Katarina: Show me privukao od prve sezone kad sam poželjela biti dio ekipe. Oduševile su me različite transformacije iz tjedna u tjedan. Zanimalo me kako to sve izgleda i jesam li sposobna probiti neke svoje granice. Slušala sam različita iskustva od kolega, no većinom su se svi složili da je jako teško i naporno. Budući da volim izazove, pomislila sam: ‘Ajd da vidim kako bih se ja snašla u tome!

Matko: Privukla me mogućnost transformacije u različite likove i njihove osebujne karaktere.

Kako su vaši doma reagirali na tu vijest?

Katarina: Moji su bili jako sretni kad sam im javila. Jedva čekam vidjeti njihove reakcije na transformacije. Vjerujem da me vlastita mama neće prepoznati!

Matko: Bili su oduševljeni. Jedva čekaju prvu epizodu.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Tko je u obitelji vaš najveći fan? Tko najviše kritizira, tko uvijek ima nešto pozitivno za reći, a tko se voli hvaliti pred susjedima?

Katarina: Mama je maher u tome. Kad sam saznala da ću biti u ‘Tvoje lice zvuči poznato’, rekla sam joj da se ni slučajno ne smije nikome pohvaliti. Znam koliko joj je to teško bilo (smijeh). Mama i tata sve prate i sve moje predstave odgledaju po nekoliko puta.

Matko: Najveći kritičari i podrška su uvijek moja supruga i kći Talia.

Jeste li gledali prijašnje sezone? Tko vas se baš jako dojmio?

Katarina: Nisam revno pratila, ali sam znala pogledati tu i tamo. Na netu sam znala naletjeti na videoisječke pa sam tako znala pratiti najbolje nastupe. U svakoj sezoni je bilo po par kandidata koji su svaku točku odradili maestralno!

Matko: Gledao sam naravno, najviše su me se dojmili Ivan Šarić, Mario Roth, Saša Lozar i, naravno, Mario Petreković.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Strepite li od depiliranja, lijepljenja maski, bojenja tijela...?

Katarina: Ne, baš suprotno - jako se veselim! Izvježbat ću strpljenje na tome jer transformacije znaju potrajati satima. Poznata sam po tome što ne znam dugo biti na jednome mjestu, stoga ću se truditi ‘probiti svoje granice’ sjedeći mirno nekoliko sati.

Matko: Sve to ide u rok službe, ako je za posao, treba sve obaviti kako spada.

Foto:

Postoji li netko u koga se baš želite transformirati?

Katarina: Ne. Sviđa mi se taj efekt iznenađenja. Onda je i izazov veći. A za one koji su teži, treba više zasukati rukave.

Matko: Tko god me zapadne, ja ću ga/nju prigrliti objeručke.

Foto:

I obrnuto, postoji li javna osoba čije vam je pjevanje možda preteško, koju biste rado izbjegnuli?

Katarina: Thompsona nemam pojma kako bih skinula. Ne znam napraviti toliku ‘rašpu’ glasom.

Matko: Vokalno zahtjevne transformacije predstavljat će mi izazov i želim dobiti nešto što će me motivirati da ispitam vlastite mogućnosti.

Dobri ste prijatelji i kumovi. Hoće li vam to olakšati sudjelovanje?

Katarina: Naravno! Oduševila sam se kad sam shvatila da je i on u showu. Toliko se dobro znamo da ga doživljavam kao brata. Sve si možemo reći. Kad mi je rekao da je i on u novoj sezoni TLZP-a, rekla sam: ‘O, Bože, mi smo osuđeni jedno na drugo!’.

Matko: Apsolutno će olakšati, treme ima malo, ali to je sve normalno. Lakše je kad si u projektu s nekim koga poznaješ.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Jeste li već bili u situaciji da ste zbog posla jedan drugog trebali tješiti, hrabriti?

Katarina: Otkad se znamo je tako. Od Akademije, preko zajedničkih predstava i snimanja serije, pa do ovog projekta. Sjednemo na kavu i izjadamo se jedno drugom.

Matko: Tješili, smijali se, proklinjali, psovali, svašta je bilo (smijeh).

Katarina, otvorili ste lani dućan sa svojim modnim brendom. Koliko se stignete tome posvetiti?

Za svaku haljinu nađem inspiraciju u nečem drugom. Najčešće se zaljubim u materijal i već na licu mjesta vizualiziram što ću od njega napraviti. U svibnju će biti godinu dana otkad sam otvorila showroom. Zadovoljna sam prodajom, no uvijek može bolje.

Matko, planirate li se baviti nečim uz glumu?

Već se bavim nečime što nema veze s glumom i showbuissnesom, ali o tome ne smijem govoriti.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Stalno ste na putu zbog predstava. Kako izgleda vaša svakodnevica? Dođe li vam da uzmete odmor od svega?

Katarina: Svako malo pomislim: ‘Ženo, ti previše radiš. Stani na loptu’. Ali izgleda da ne znam stati, takva sam! Volim suludi tempo, organiziranje deset stvari istodobno... Kad ostarim, onda ću se malo smiriti. Ali samo malo.

Matko: Kad god stignem, s obitelji se zaletim na neka lijepa mjesta, a kad bih vam otkrio kamo, ne bismo imali mir (smijeh).

Postoji li u vašem opusu neka uloga koja je tražila drastičnu transformaciju?

Katarina: U jednoj sam predstavi igrala babu, bilo je riječ o epizodnoj ulozi, ali sam nenormalno uživala u tome. Bila sam svega par minuta na sceni, nitko me nije prepoznao i to me jako uveseljavalo.

Matko: Još nije.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Katarina, jednom ste rekli da dečka Igora Subotića viđate navečer i zbog njega ostajete dugo budni kako biste proveli neko vrijeme zajedno, a vikendom nadoknađujete propušteno. Kako sad funkcionira vaše zajedničko vrijeme?

U ovom poslu privatni život često pati zbog nedostatka slobodnog vremena. Obitelj i prijatelje ponekad ne vidim po mjesec dana i to me najviše žalosti. Trudim se držati balans između posla i privatnog vremena, ali uvijek jedna strana malo pati.

Matko, kako ćete još i ova snimanja uskladiti s Komedijom, kćerkicom, suprugom?

Sve stignem uskladiti, ja si moram stvoriti vrijeme, a ne naći ga, tako da se trudim koliko znam i umijem posložiti si život.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Nedostaju li vam dani na setu serije 'Zlatni dvori' u kojima ste igrali glavne uloge?

Katarina: Naravno! To ću zauvijek pamtiti kao jedno od ljepših razdoblja! Uistinu sam uživala i jedva se čekam vratiti na set! Nadam se ubrzo!

Matko: Jako mi nedostaje snimanje serije, prije svega zbog ekipe, koja je bila genijalna, pa do svih ljudi sa seta. Možda se jednog dana opet vidimo na nekom projektu.

Što nakon showa? Imate li već planova za nove predstave?

Katarina: Trenutačno radim na novoj predstavi u režiji Renea Bitorajca. Uskoro ćete sve saznati!

Matko: Radim novu predstavu u Komediji ‘Alfonsine’, rad i djelo gospodina Veseljka Barešića, veselim se radu koji počinje krajem ožujka.