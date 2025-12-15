Dejan odbija Miljanine dodire, a Josip je strastveno poljubio Iris: 'Poljubac je trajao prekratko'

Nakon rasprave sa Ksenijom oko njezinih ljubomornih iskrica, iduće jutro Josip je ponovno proveo s Mayom, koja ga je pozvala da s njom ode u posjet njezinoj rodnoj Bugarskoj, svjesna da ovdje ima konkurenciju. Nije skrivao da mu je privlačna, no kako kaže, premalo je vremena prošlo za bilo kakve odluke.

- Nije osoba s kojom bih se družila - u isto vrijeme Ksenija je komentirala Danki.

Dejan je odlučio pokazati svoju romantičnu stranu i svoje djevojke poveo na piknik, no njegove djevojke bile su sumnjičave. Iako je još do jučer želio njezin poljubac, farmer je priznao da ga Miljana malo počinje živcirati svojim pričama, a odbio je uzeti i sendvič koji mu je pripremila.

Djevojke su primijetile kako je Dejan noć proveo izvan kuće pa su ga suočile s tim, a on se pokušao obraniti.

- Možda je išao do neke cure, mislim, ne može cijelu noć nešto obavljati - pitala se Valentina koja ga je budna čekala.

- Spavao sam kod kuće, nisu me čule - poručio je.

U isto vrijeme, Robertove dame zajedno su komentirale svog farmera.

Sanju je zanimalo je li pričao išta o svojim bivšim ljubavima, a Riva i Ankica potvrdile su joj kako odgovore na sva emotivna pitanja uvijek izbjegava.

- On se boji ljubavi, to se vidi - smatrala je Riva, dodavši kako smatra da je Sanja Robijev tip žene.

- Očekujem da Robert počne mene osvajati - zaključila je Sanja.

Tomislav i cure šetali su njegovim pitoresknim krajem, a one su ga odlučile poučiti šetanjem po modnoj pisti. Glavnu ulogu preuzela je Viki, a Nina je smatrala da ga jako dobro mota oko malog prsta.

Josip E. za svoje je dame pripremio pravo iznenađenje i vodi ih na boćanje, a nagrada je njegov poljubac:

- Može i francuski, ja sam za!

Natjecateljskog duha nije nedostajalo, a Josip je odmah preuzeo ulogu instruktora svake svoje dame. Upravo je Josip odnio pobjedu i sam odlučio odabrati svoju nagradu, pa je na licu mjesta strastveno poljubio Iris, na iznenađenje svih. Slađi je sve to bilo malo previše:

- Nisam željela biti na njezinom mjestu.

- Poljubac je bio ok, ali prekratak - poručila je Iris.

Josipu Đ. nedostajalo je malo adrenalina na imanju pa je svoje odabranice odlučio provozati na quadu, što su one itekako dočekale s odobravanjem i spremno uskočile.

Šećer na kraju ostala je Ksenija, a Josip je iskoristio vrijeme nasamo da razriješe nesuglasice. Dugim zagrljajem potvrdili su da se ništa među njima nije promijenilo.

- Moglo bi tu biti nešto ozbiljnije - poručio je Josip, otkrivši joj da su posljednji dani s Mayom bili mali test kako bi provjerio koliko je ljubomorna jer tu osobinu kod žene nikako ne voli:

- Nema više testova za nju, ona je položila.

Nakon piknika, u Dalju je stiglo vrijeme i za kupanje na Dunavu, no atmosfera je bila napeta, a Miljana nervozna. Priznala je kako ga nikako ne može pročitati, a povrijedilo ju je što ju je nekoliko puta odbio primiti za ruku kad ju je pružila.

- Zašto me odbijaš? Stvarno neću komunicirati - pitala ga je, no njega je sve iritiralo.

- Napale su me sve tri, nisam znao gdje sam - požalio se.

Nakon što je s Viki odradio romantičnu večeru, Tomo se osamio s Seidom i Ninom, također na romantičnom pikniku. Zanimalo ga je što misle o njemu.

- Fin si momak, ugodan, ali imaj neki stav. Previše si miran - opomenula ga je Seida.

- Treba mu kršna žena koja će držati sva četiri kuta u kući - složila se Nina.

Seida je odlučila da će mu zajedno s Ninom i Viki pripremiti makeover, a on im se odlučio prepustiti u ruke.

Ankica je za svog farmera pripremila desert i odvukla ga nasamo da porazgovaraju. Željela je znati na čemu su.

Priznao joj je da i ostale dame privlače njegovu pozornost i neodlučan je.

- Voljela bih te nekad zagrliti, ali ne znam paše li ti taj dodir - upitala se, a on joj je priznao da je dugo sam i naviknuo je na takav način života.

- Treba mi vremena, a ona kao da me stišće - nije mu bilo ugodno.