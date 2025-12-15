Obavijesti

'MASTERCHEF'

Antonija i Selma postale su izazivačice za platinastu karticu, dok Otto odlazi u stres test

Antonija i Selma postale su izazivačice za platinastu karticu, dok Otto odlazi u stres test
Foto: Nova TV

Najbolje tanjure imali su upravo Antonija, čije je jelo bilo najmaštovitije i tehnički najbolje izvedeno, te Selma, pa upravo one idu u borbu za platinastu karticu

Uz zvukove lupanja lonaca i ritam sjeckanja, završen je još jedan izazov u kojoj je kreativnost top sedam kandidata u MasterChefu trebala doći do potpunog izražaja. Svaki od njih dobio je različite namirnice koje su za njih pažljivo odabrali njihovi mentori, što je dovelo do tanjura koji su jasno pokazivali njihove osobne stilove, ali i slabosti koje će morati nadvladati u nastavku natjecanja.

U stres test će ovoga puta ići Otto koji je žiriju servirao sirovu janjetinu čija je janjetina bila sirova kad je stigla pred žiri, što je odmah značilo odlazak u stres test. Prihvatio je odluku bez opravdavanja:

Foto: Nova TV

- Žao mi je što nisam isporučio jestivu hranu i zaslužio sam biti poslan u stres test.

Krunoslav je radio goveđi jezik, a iako je bio zadovoljan svojim tanjurom, ocjena chefa Gorana bila je jasna: jelo nije imalo dovoljno karaktera.

Foto: Nova TV

- Očekivao sam više. Dosta više. Jelo nije balansirano kako treba, trebalo je sočnosti. Salata nema dovoljno dresinga, nema karakter. S obzirom na to u kojoj smo fazi trebalo se tu puno više potruditi - rekao mu je chef Goran, naglasivši kako se očekivanja povećavaju iz kruga u krug. Endrina se našla pred izazovom vlastitih ambicija. Njezino jelo imalo je kvalitetu, ali i određene nedostatke, što je i sama prepoznala: 'Imala sam previše ideja i elemenata, ali fali još mali dodir', rekla je nakon što je čula komentar žirija.

Selma je iskoristila svoju kutiju namirnica kao inspiraciju za jelo koje je nazvala „vrt želja“, izraz koji je dobro opisivao njezin pristup – zahvalnost za namirnice koje su joj bile bliske i mogućnost da kroz njih pokaže svoju kulinarsku vedrinu. Chef Mario se usredotočio na strukturu i kompoziciju jela:

Foto: Nova TV

- Ima jako puno elemenata na jednom tanjuru. Bilo bi bolje da je više mesa na tanjuru. Ali, jako mi je fino, ima i slatkoće i kiseline. Sviđa mi se kako kuhaš, meni je jako dobro.

Antonija je pak radila desert od palente i time izazvala oduševljenje. Nakon kušanja, Stjepan je kratko i jasno rekao:

- Ovo je fenomenalno - a potom dodao kako je jelo 'lijepo izbalansirano, nije preslatko, a ima i hrskavu komponentu', podsjećajući usput na njezino audicijsko jelo od pure.

Foto: Nova TV

Najbolje tanjure imali su upravo Antonija, čije je jelo bilo najmaštovitije i tehnički najbolje izvedeno, te Selma, pa upravo one idu u borbu za platinastu karticu. Barbara, koja platinastu karticu već posjeduje, jasno je poručila:

Foto: Nova TV

- Mogu im reći da me se čuvaju.

Atmosfera u kuhinji postaje sve intenzivnija, a put pred kandidatima sve uži.

Foto: Nova TV

Sljedeći zadaci otkrit će tko će svoje vještine pretvoriti u prednost i podići kuhanje na razinu koja se sada od njih očekuje.

