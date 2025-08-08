Baby Lasagna i S.A.R.S. nastupit će u Trogiru na KulaKula festu

Nakon što je treći dan ovogodišnjeg festivala otkazan zbog nevremena, organizacijski tim KulaKula festivala dao je sve od sebe da pronađe novi termin – i uspjelo im je! Publika koja je s nestrpljenjem čekala Baby Lasagnu može odahnuti – miljenik domaće scene stiže u Trogir u četvrtak 4. rujna!

Iako Miach, nažalost, neće nastupiti u ovom terminu, organizatori najavljuju da će za 9. izdanje festivala u 2026. upravo ona biti prva koju će pozvati. Do tada, Miach možete slušati 5. rujna u Splitu na Fibra Festivalu.

A KulaKula lineup dobio je dodatno pojačanje: vraća se S.A.R.S.! Grupa čije su pjesme neizostavan dio domaćih ljetnih večeri i čija je “Lutka” bila prvi ples na vjenčanju mnogih parova, dobro je poznata i voljena od strane KulaKula publike.

- Sretni smo što nam S.A.R.S. ponovno stiže na KulaKulu, ne sumnjamo da će s Baby Lasagnom na najbolji mogući način zatvoriti ovogodišnji festival - kaže nam Antonio Franić iz AFIRME.

Sve kupljene dnevne ulaznice i dalje vrijede za ovaj događaj, a oni koji ne mogu prisustvovati 4. rujna ili im izmijenjeni lineup ne odgovara, povrat ulaznica mogu zatražiti putem Entrio sustava do utorak, 12. kolovoza na linku: https://www.entrio.hr/refund

