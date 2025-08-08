Obavijesti

4. RUJNA

Baby Lasagna i S.A.R.S. nastupit će u Trogiru na KulaKula festu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Koncert Baby Lasagne i Hiljsona Mandele na Glavnom trgu pri dočeku Nove godine | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Sretni smo što nam S.A.R.S. ponovno stiže na KulaKulu, ne sumnjamo da će s Baby Lasagnom na najbolji mogući način zatvoriti ovogodišnji festival, navode iz AFIRME

Nakon što je treći dan ovogodišnjeg festivala otkazan zbog nevremena, organizacijski tim KulaKula festivala dao je sve od sebe da pronađe novi termin – i uspjelo im je! Publika koja je s nestrpljenjem čekala Baby Lasagnu može odahnuti – miljenik domaće scene stiže u Trogir u četvrtak 4. rujna!

Iako Miach, nažalost, neće nastupiti u ovom terminu, organizatori najavljuju da će za 9. izdanje festivala u 2026. upravo ona biti prva koju će pozvati. Do tada, Miach možete slušati 5. rujna u Splitu na Fibra Festivalu.

Foto: promo

A KulaKula lineup dobio je dodatno pojačanje: vraća se S.A.R.S.! Grupa čije su pjesme neizostavan dio domaćih ljetnih večeri i čija je “Lutka” bila prvi ples na vjenčanju mnogih parova, dobro je poznata i voljena od strane KulaKula publike.

- Sretni smo što nam S.A.R.S. ponovno stiže na KulaKulu, ne sumnjamo da će s Baby Lasagnom na najbolji mogući način zatvoriti ovogodišnji festival - kaže nam Antonio Franić iz AFIRME.

Foto: promo

Sve kupljene dnevne ulaznice i dalje vrijede za ovaj događaj, a oni koji ne mogu prisustvovati 4. rujna ili im izmijenjeni lineup ne odgovara, povrat ulaznica mogu zatražiti putem Entrio sustava do utorak, 12. kolovoza na linku: https://www.entrio.hr/refund

Ulaznice potražite OVDJE.

